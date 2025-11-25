Düzce'nin Musababa Köyü İlkokulu'nda öğrenciler, öğle yemeğinde getirdikleri aşırı acı biberi yiyince fenalaştı. Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu ve sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.

Olay, öğle saatlerinde Musbaba Köyü İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula öğlen yemeği için acı biber getiren öğrenciler, normalden daha acı olan biberleri yediler. Acı biberi çok kaçıran öğrenciler fenalaşarak, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile öğretmenlerine haber verdiler. Öğretmenler durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdiler. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından öğrencileri Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.

ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI İYİ

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez okullarından birinde öğrenim görmekte olan 6 öğrencimiz, 25 Kasım 2025 tarihinde hafif mide bulantısı şikayeti nedeniyle tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyidir ve gerekli kontroller yapılmaktadır. Konuya ilişkin süreç müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

