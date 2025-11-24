Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeler nedeniyle savcılığa suç duyurusu yapıldı.

YouTube kanalında program yapan Hülya Avşar, geçtiğimiz aylarda Merve Taşkın'ı konuk etmişti. Taşkın'ın bazı sözleri tepki çekerken bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İKİ İSİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Fuhşa özendiren, Türk aile yapısını ve genel ahlakı hedef alan ifadeler nedeniyle Hülya Avşar ile Merve Taşkın hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

FUHŞA ÖZENDİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı: "Şüphelilerden Hülya Avşar ve Merve Taşkın, YouTube isimli video paylaşım platformunda yayınlanan videoda bir program gerçekleştirmişlerdir. Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın'ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir hayat tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum, şüpheli Hülya Avşar tarafından övücü, imrendirici ve normalleştirici ifadelerle desteklenmiştir"

GÖZDE NUR BAYAR

