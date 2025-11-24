Bosna Savaşı’nın karanlık sayfaları 30 yıl sonra yeniden açılıyor. Araştırmacı gazeteci Domagoj Margetić, soykırım dosyasında adı geçen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e dair yeni belge, fotoğraf ve görüntülerin ortaya çıktığını açıklayarak Balkanlar’da dikkatleri yeniden bu dosyaya çevirdi.

Bosna Savaşı’nda sivillere yönelik "insan avı" saldırılarını yeniden gündeme taşıyan araştırmacı gazeteci Domagoj Margetic, Saraybosna kuşatmasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in de yer aldığına dair yeni belge, fotoğraf ve görüntülerin ortaya çıktığını açıkladı.

Margetic, Milano’daki savcılara sunduğu dosyada savaş sırasında Yahudi mezarlığında konuşlanan paramiliter bir birimde Vucic’in aktif rol aldığını gösteren deliller bulunduğunu söyleyerek bölgeyi yeniden uluslararası gündemin merkezine taşıdı.

SOYKIRIMIN 30 YIL SONRA AÇILAN KARANLIK DOSYASI

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Hırvat araştırmacı gazeteci Domagoj Margetić, Bosna Savaşı’nda Saraybosna’da sivillere ateş açanlar arasında zengin, nüfuzlu ve yüksek mevkilerde bulunan isimlerin yer aldığını söyledi. Margetić, savaş dönemine ilişkin bu karanlık dosyanın siyasi hesaplarla yıllarca kapalı tutulduğunu ifade ederek yeni soruşturma sürecini tetikleyen bilgileri paylaştı.

"SLAVKO ALEKSİC HALA BOSNA’DA YAŞIYOR"

Margetic, Saraybosna’daki Yahudi mezarlığında konuşlanan birliğin komutanı Slavko Aleksic’in hâlâ Bosna’da dolaştığını anlattı.

"En azından beş gün önce hala Bosna'daydı" diyerek savaş suçlarına karışan kişilerin ülkede serbest dolaştığını aktardı.

8.372 Boşnak sivil katledildi. 1000'den fazla kişinin hala cenazesine ulaşılamadı.

VUCİC’E YÖNELİK ŞOKE EDEN SUÇLAMA

Gazeteci, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučic’in de Saraybosna kuşatmasında yer aldığını öne sürdü. Margetić, Milano Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ve bazı belgeleri teslim ettiğini söyledi.

"Vucic'in Saraybosna'daki Yahudi mezarlığında askeri gönüllü ve Slavko Aleksic komutasındaki paramiliter bir birimin üyesi olduğu konusunda yeterli kanıt var." dedi.

Margetić, Vučic’in geçmişte verdiği bir röportajda "Askeri gönüllüydüm, Belgrad'dan Saraybosna'ya gittim ve Yahudi Mezarlığı'ndaydım" ifadelerinin yer aldığını aktardı.

İNSAN SAFARİLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Milano'da açılan soruşturma, zengin yabancıların Saraybosna’ya giderek keskin nişancılara para karşılığında sivilleri hedef aldırdığı iddialarını incelemeye başladı.

Kan donduran iddiaların yıllardır konuşulduğunu belirten Margetić, İtalyan sanayicilerden Britanyalılara kadar birçok ismin bu “insan avları”na karıştığını söyledi.

SORUŞTURMAYI BAŞLATAN YETKİLİ ÖLDÜRÜLDÜ

1996’da üst düzey istihbarat yetkilisi Nedzad Ugljen’in araştırma yürüttüğünü ancak Saraybosna’da öldürüldüğünü anlatan Margetic, Ugljen’in ölümünde siyasi etkilerin bulunduğunu söyledi.

"BAZILARI ADINI DEĞİŞTİRDİ, HALA HAYATTA"

Margetić, sivillere ateş açan kişiler arasında hâlâ yaşayan isimler bulunduğunu, hatta birinin korktuğu için adını ve soyadını değiştirdiğini söyledi. Savcı tarafından çağrılması hâlinde tüm isimleri teslim edeceğini belirtti.

VUCİC CEPHEDE OLDUĞUNU REDDETTİ

Vučic, 1993 tarihli bir videoda elinde keskin nişancı tüfeği olduğu iddialarına "Hayatımda hiç keskin nişancı tüfeği tutmadım. O gördüğünüz silah değil, bir kamera tripodu." cevabını verdi.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları kabul etmediklerini açıkladı; ancak Vučic’in o dönemde Saraybosna’da bulunup bulunmadığına dair bir ifade paylaşmadı.

SARAYBOSNA SOYKIRIMINDA KAN DONDURAN DETAYLAR

Bosna Savaşı sırasında Saraybosna 3,5 yıl boyunca Sırp güçlerince kuşatılmış, bombardıman ve keskin nişancı ateşiyle 11 bin 541 sivil öldürülmüştü.

Sivillerin 1601’i çocuktu. Aileler, katillerin hala bulunmasını ve adaletin sağlanmasını istiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından soykırım olarak kabul edilen Srebrenitsa katliamının üzerinden 30 yıl geçti.

BM GENEL KURULU VE GÜVENLİK KONSEYİ'NDEKİ OYLAMALARDA NELER OLDU?

BM Genel Kurulu'nun kabul ettiği kararda, üye ülkeler, soykırımın inkarı, çarpıtılması ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için, bu konuyu eğitim sistemlerinde ders olarak işlemeye çağrılıyor.

BM Güvenlik Konseyi, 2015 yılında Srebrenitsa'da yaşanan olayları "soykırım" olarak kabul edilen bir karar tasarısını gündeme aldı.

Ancak daimi üye Rusya'nın vetosuyla bu karar, Konsey'de kabul edilmedi.

Almanya ve ABD başta olmak üzere birçok Batılı ülke, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası, Srebrenitsa'da yaşanan katliam ve Batı Balkanlar'da 1990'larda yaşanan savaş suçlarını yeniden gündeme taşıdı.

Veto tehdidi bulunmadığı ve basit çoğunluğun oyları yeterli olduğu için karar tasarısı 2024'te BM Genel Kurulu'nda ele alındı.

Türkiye, ABD, İngiltere ve Fransa, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü" ilan edilmesi yönünde oy kullandı.

Sırbistan, Rusya, Çin ve Macaristan'ın da aralarında bulunduğu 19 ülke, öneriye ret oyu verdi.

Slovakya ve Yunanistan da dahil 68 ülke çekimser kalırken, 22 ülke de BM Genel Kurulu'ndaki oylamaya katılmadı.

193 üyeli genel kurulda 84 üye ülkenin oyuyla karar kabul edildi.

