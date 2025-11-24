Malatya'da 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Sude D. okulda fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen öğrenci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Kemal Özalper Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencisi Sude D. teneffüs sırasında sınıfta aniden fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edilirken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude D. ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

12 yaşındaki Sude D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz ile Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, yetkililerden bilgi alırken, S.D.'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından defin edilmek üzere Şehir Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

