Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından düzenlenen operasyonla kaçırılmasının ardından, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı. 2019 yılında kesilen bağların simgesi olarak indirilen ABD bayrağı, tam 7 yıl sonra başkent Karakas’taki büyükelçilik binasında yeniden göndere çekildi.

Venezuela'da bu yılın başında gerçekleşen askeri operasyon ve Nicolas Maduro’nun ABD’ye götürülmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD bayrağı, 7 yıl aradan sonra Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bulunan ABD büyükelçiliğinde ilk kez yeniden göndere çekildi.

"YENİ DÖNEM BAŞLADI"

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran ABD'nin Venezuela Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Laura F. Dogu, 2019 yılında Venezuela ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine atıfta bulunarak, "ABD'nin Karakas Büyükelçiliği'ndeki Amerikan bayrağı 14 Mart 2019 sabahı indirilmişti. Tam 7 yıl sonra, 14 Mart 2026 sabahı, aynı saatte, ekibim ve ben Amerikan bayrağını yeniden göndere çektik" ifadelerini kullandı. Dogu, "ABD-Venezuela ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Venezuela ile yolumuza devam" dedi.

Madurosuz Venezuela’da yeni perde: ABD bayrağı 7 yıl sonra Karakas semalarında

NE OLMUŞTU?

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i 3 Ocak 2026'da düzenlenen askeri operasyonla kaçırarak ABD’ye getirmişti. Maduro, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapmak suçlamalarıyla yargı önüne çıkarılmıştı.

Madurosuz Venezuela’da yeni perde: ABD bayrağı 7 yıl sonra Karakas semalarında

Maduro’nun yardımcısı Delcy Rodriguez ise ülkenin geçici devlet başkanı olarak belirlenmişti. Gelişmenin ardından, gergin ABD-Venezuela ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda Rodriguez’in iyi bir iş çıkardığını ve kendileriyle iyi anlaştığını söylemişti.

