Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hakkında adeta tribünleri ayağa kaldıran bir iddia sahneye çıktı! Bosna Savaşı’nın en karanlık günlerine uzanan suçlamalara göre Vucic’in, keskin nişancı hatlarında yer alan ‘insan avcısı’ ekiplerin arasında bulunduğu öne sürüldü. İddialar bir anda tansiyonu yükseltti; dosya Milano Cumhuriyet Başsavcılığına taşındı ve ortalık tam anlamıyla karıştı. Uluslararası kamuoyu nefesini tutmuş durumda; Vucic cephesi ise tüm suçlamaları reddediyor.

1992-1996 yılları arasındaki Srebrenitsa soykırımında, 10 binden fazla sivilin ölümüne yol açan keskin nişancı ateşleri ve bombardıman, yıllar sonra yeni bir skandalı tetikledi.

Hırvat araştırmacı gazeteci Domagoj Margetic, Milano savcılığına gönderdiği mektupta Sırbistan’ın şu anki Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in, zengin yabancı turistlerin para ödeyerek silahsız sivilleri hedef aldığı “insan safarileri”nde rol aldığını öne sürdü. Margetic, 1993 tarihli bir videoda Vucic’in Sırp keskin nişancıların mevzisi olarak kullanılan Saraybosna’daki Yahudi mezarlığında “tüfek taşıdığını” iddia etti.

Vucic ise görüntüdeki nesnenin “şemsiye” olduğunu söyleyerek tüm suçlamaları reddetti.

Sırp avukat Cedomir Stojkovic de iddiaları destekleyerek Belgrad savcılığının soruşturma açması çağrısında bulundu.

Bosna Savunma Bakanı Zukan Helez ise VRS üyelerinin kendisine "Vucic’in mezarlıktan Saraybosnalı sivillere ateş açtığını itiraf ettiklerini" söylediğini aktardı. Vucic geçmiş açıklamalarında Saraybosna’da kimseye ateş etmediğini ve o dönemde Pale’de gazeteci olarak çalıştığını öne sürmüştü.

YABANCI TURİSTLER PARAYLA İNSAN MI AVLADI?

Milano savcıları, “eğlence için sivilleri vurmak”la suçlanan İtalyan turistlerle ilgili soruşturma başlatırken, savaş döneminde İtalya, ABD, Kanada ve Rusya’dan gelen zengin kişilerin keskin nişancı turizmine katıldığı yönündeki söylentiler yeniden gündeme geldi. İtalyan gazeteci Ezio Gavazzeni, "Saraybosna kuşatması sırasında savunmasız sivilleri öldürmek için para ödeyen zengin iş adamları vardı" diyerek soruşturmanın fitilini ateşledi.

Sırp keskin nişancı mevzilerinin yabancı "avcılara" para karşılığı açıldığı iddiaları, 2022’de yayınlanan “Saraybosna Safarisi” belgeseliyle daha geniş kitlelere ulaşmıştı.

Belgesele konuşan eski istihbarat subayları, turistlerin Trieste’den Belgrad’a uçup Pale’ye helikopterle götürüldüklerini, ardından Saraybosna tepelerinde sivilleri hedef aldıklarını anlattı.

LAHEY’DEKİ KAYDA GEÇEN TANIKLIKLAR: ÇOCUKLARA ATEŞ EDEN YABANCILAR GÖRDÜM

Eski ABD Deniz Piyadesi John Jordan, 2007’de Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde verdiği ifadede, keskin nişancı ateşinden kaçan siviller arasında gönüllü olarak görev yaptığı dönemde "yerel olmayan silahlı kişileri" birden fazla kez gördüğünü söylemişti.

Jordan, bu kişilerin “Balkan savaşına değil bir av turuna uygun silahlar taşıdığını” aktararak yabancıların çocukları özellikle hedef aldığını iddia etmişti.

Lahey mahkemeleri daha sonra Bosnalı Sırp lider Radovan Karadzic’i soykırımdan, Ratko Mladic’i ise Srebrenitsa katliamındaki rolü nedeniyle mahkum etmişti. Belgelerde Saraybosna’daki keskin nişancı faaliyetlerinin sistematik şekilde yürütüldüğü açıkça ortaya konmuştu.

İDDİALAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR: BELGRAD SAVCILIĞI ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Margetic ve Stojković, Vucic’in "insan safarilerine" bizzat katıldığını, hatta yabancı turistlerle Sırp güçleri arasında tercümanlık yaparak lojistik destek sağladığını öne sürüyor.

Sırbistan kamuoyunda baskı büyürken, Belgrad savcılığı hâlâ resmi bir soruşturma başlatmadı.

ABD Kongre Üyesi Anna Paulina Luna da iddiaların peşine düşerek “soykırım turizmi”ne karışmış tüm Amerikalıların yargılanması gerektiğini belirtti. İtalya’da başlatılan soruşturmanın diğer ülkelerde de benzer süreçleri tetiklemesi bekleniyor.

