İlaçlanan otelde zehirlenip hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin yemeğe giden resepsiyonist binayı kilitlediği için gelen ambulansa binemedikleri ortaya çıktı. Otel sahibinden çalışanına ve ilaçlama şirketine kadar bütün isimler, “gaz odasına” dönen binadaki ölümlerde kusurları olmadığını savundu.

Almanya’dan İstanbul’a gelen dört kişilik Böcek ailesinin Fatih’te kaldıkları Harbour Suites Old City’de 202 No.lu odada zehirlenerek hayatlarını kaybetmesinde ihmal, sorumsuzluk ve maliyet düşürme ucuzluğunun yanı sıra ölümcül kimyasalla dolu otelde dakikalarca kilitli kaldıkları da ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili son gelişmeler, akıllara ziyan savunmalar ise şoke etti.

ADETA 'GAZ ODASI' OLDU

Savcılığın yedi sanık için hazırladığı tutuklama talepli sevk yazısında Böcek ailesinin âdeta “gaz odası” hâline gelmiş dolu otelde dakikalarca mahsur kaldıkları belirtildi.

KUCAĞINDA KIZI İLE KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTI

Resepsiyonistin oteli kilitleyerek yemek için dışarı çıktığı, baba Servet Böcek’in rahatsızlanan ailesi için çağrılan ambulansa ulaşabilmek için küçük kızı kucağındayken kilitli kapıyı kırmaya çalıştığı belirtildi. Ancak, 6 dakika boyunca çabalayan baba Böcek’e otelin dışındaki vatandaşların da yardımcı olmasına rağmen, kapının açılamadığı bildirildi. Böcek ailesi kurtulamayınca kendileri için gelen ambulansa ulaşamadılar.

BU NASIL ÇELİŞKİ?

Aile ancak resepsiyonist M.M.U.D.C. yemekten dönüp kapıyı açınca ambulansa gidebildi. Yazıda, resepsiyonist M.M.U.D.C’nin “bilgi sahibi” sıfatıyla ilk alınan ifadesinde, 101 numaralı odada yapılan ilaçlama işleminden kaynaklı gelen kokudan rahatsız olduğunu ve otel dışına çıktığını beyan etmesine karşılık, “şüpheli” olarak alınan ifadesinde bir kokudan bahsetmediği belirtildi.

KEBAPÇIYA GİTMİŞ

M.M.U.D.C’nin de ifadesinde oteli kilitleyip kebapçıya gittiğini, 15-20 dakika sonra döndüğünde ambulansı gördüğünü söylediği öğrenildi.

Tutuklanan resepsiyonistin “Kapıyı kilitleme amacım otele hırsızın girmesini engellemektir. Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarların masanın üzerinde olduğu yazılıdır” savunması yaptığı bildirildi.

Dosyadaki kamera görüntülerinde vefat eden baba Servet Böcek’in kapının kilitli olmasından kaynaklı dışarı çıkamadığı bilgisine yer verilen yazıda, babanın kucağındaki çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların kapıyı kırmak için yardım ettikleri, bu sırada M.M.U.D.C’nin gelerek kapıyı açtığı bilgisine yer verildi.

PÜSKÜRTME YOLUYLA İKİ ZEHİR

İlaçlama şirketinin sahibi Z.K. savcılıktaki ifadesinde, sertifikaları olmadığını itiraf ederek, işlemde iki ilaç kullandıklarını, bu ilaçları nereden aldıklarını hatırlayamadığını, daha sonra faturalarını dosyaya sunacağını iddia etti. Şirketin çalışanı D.C. ifadesinde ilaçlama işleminde “Alfasc” ve “Cypermetrin” isimli ilaçları kullandığını, bu ilaçları suyla karıştırarak püskürtme yoluyla uyguladığını anlattı. Otel sahibi H.O. ilaçlama yapıldıktan sonra odanın yaklaşık iki üç gün boyunca kapalı kaldığını, ardından temizlenip kullanıma açıldığını belirtti.

