TFF 1'inci Lig'de eksi 23 puan ve eksi 52 averajla son sıraya demir atan Adana Demirspor'da maddi sıkıntılara çözüm bulunabilmiş değil. Personel alacakları sebebiyle yaşanan kriz büyüdü. Uzun süredir maaşlarını alamayan çalışanların başvurusu üzerine kulüp tesislerine icra geldi. 2022-2023 sezonunu 69 puanla 4’üncü tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılma hakkı elde eden kulüp, tarihinde ilk defa Avrupa sahnesine çıkmıştı.

Adana Demirspor'da ekonomik kriz artarak devam ediyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) 4 defa '6 puan silme' cezası alan Adana temsilcisine bir kötü haber de uzun süredir maaş alamayan kulüp personelinden geldi.

Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon sonunda Süper Lig'den TFF 1'inci Lig'e düştü

HACİZ İŞLEMİ

Yaklaşık bir yıldır ödeme yapılmadığı öğrenilen personel, alacaklarını tahsil edebilmek için icra yoluna başvurdu. Polis eşliğinde Adana Demirspor tesislerine gelen icra memurları, kulübe ait eşyalara yönelik haciz işlemine başladı.

Kulüp tesislerine polis eşliğinde haciz işlemi

60 GOL YEDİ, 8 GOL ATTI

Ekonomik çıkmazdan kurtulamayan Adana Demirspor, eksi 23 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Mavi-lacivertliler, geride kalan 14 haftada 13 mağlubiyet ve bir beraberlik alırken; kalesinde gördüğü 60 gole sadece 8 golle karşılık verebildi.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası