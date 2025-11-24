İki yıl önce Avrupa'da boy gösteriyordu! Kriz derinleşti, tesislere bile icra geldi
TFF 1'inci Lig'de eksi 23 puan ve eksi 52 averajla son sıraya demir atan Adana Demirspor'da maddi sıkıntılara çözüm bulunabilmiş değil. Personel alacakları sebebiyle yaşanan kriz büyüdü. Uzun süredir maaşlarını alamayan çalışanların başvurusu üzerine kulüp tesislerine icra geldi. 2022-2023 sezonunu 69 puanla 4’üncü tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılma hakkı elde eden kulüp, tarihinde ilk defa Avrupa sahnesine çıkmıştı.
- Kulüpte yaklaşık bir yıldır personele maaş ödemesi yapılmıyor.
- Personel, kulübün eşyalarına yönelik haciz işlemi başlatt.
- Adana Demirspor, ekonomik çıkmazdan kurtulamıyor.
- Adana temsilcisi, eksi 23 puanla ligde son sırada yer alıyor.
Adana Demirspor'da ekonomik kriz artarak devam ediyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) 4 defa '6 puan silme' cezası alan Adana temsilcisine bir kötü haber de uzun süredir maaş alamayan kulüp personelinden geldi.
HACİZ İŞLEMİ
Yaklaşık bir yıldır ödeme yapılmadığı öğrenilen personel, alacaklarını tahsil edebilmek için icra yoluna başvurdu. Polis eşliğinde Adana Demirspor tesislerine gelen icra memurları, kulübe ait eşyalara yönelik haciz işlemine başladı.
60 GOL YEDİ, 8 GOL ATTI
Ekonomik çıkmazdan kurtulamayan Adana Demirspor, eksi 23 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Mavi-lacivertliler, geride kalan 14 haftada 13 mağlubiyet ve bir beraberlik alırken; kalesinde gördüğü 60 gole sadece 8 golle karşılık verebildi.