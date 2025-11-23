TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İspanya’nın HÜRJET tedarikinde sona gelindiğini belirterek "Tamamen hazırız, artık haftaları sayıyoruz" dedi. Madrid yönetiminin savaş pilotlarına eğitim verdiği F-5 filosunu Türk yapımı HÜRJET ile yenilemeye hazırlandığı vurgulandı.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Español’a yaptığı değerlendirmede, HÜRJET ileri eğitim uçağının tedarik sürecinde nihai imzaya gelindiğini açıkladı. Demiroğlu, hem İspanyol savunma otoriteleriyle hem de Airbus gibi sektörün önemli aktörleriyle yürütülen görüşmelerde kritik ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

F-35 YERİNE HÜRJET

El Español'un değerlendirmesinde Madrid yönetiminin HÜRJET’e verdiği önemin altı çizildi ve Savunma Bakanlığı'nın programı “en stratejik tedariklerden biri” olarak tanımladığı aktarıldı. Haberde, İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin mevcut F-5 uçaklarının yerine modern bir ileri eğitim uçağı kullanma hedefinin HÜRJET ile karşılanacağı ifade edildi.

TÜRK MÜHENDİSLERİN ESERİ

Uçağın geliştirme sürecine ilişkin bilgiler veren Demiroğlu, HÜRJET’in tamamının Türk mühendisleri, teknisyenleri ve yerli tedarik zinciri tarafından üretildiğini vurguladı.

Demiroğlu, "İhracat kapsamında İspanyol şirketlerinin de sanayi katılımı mümkün. Ortak katkı yapısının detayları, takip eden müzakerelerde şekillenecek ve her iki taraf için karşılıklı fayda sağlayacaktır” dedi.

HÜRJET’in operasyonel kapasitesine de değinen Demiroğlu, “HÜRJET hangi ülkede görev yaparsa yapsın yüksek performans ve birinci sınıf kabiliyet sunacaktır” ifadesini kullandı.

“TAMAMEN HAZIRIZ, HAFTALARI SAYIYORUZ”

TUSAŞ’ın tedarik sürecindeki son durumuna ilişkin soruyu cevaplayan Demiroğlu, taraflar arasında çözümsüz bir konu kalmadığını belirterek sürecin neredeyse tamamlandığını söyledi. Demiroğlu, “TUSAŞ olarak tamamen hazırız. Artık haftaları sayıyoruz. Sözleşmenin kısa süre içinde imzalanmasını bekliyoruz” dedi.

SİNEM ERYİLMAZ

