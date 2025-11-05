Avrupa’nın Türkiye planı tutmadı! '1–0 yenildik, Hürjet kazandı'

Türk Hava Kuvvetleri’nin İngiltere’den 12 adet C-130J nakliye uçağı tedariki, A400M’leri Türkiye’ye satma planı yapan İspanyolları hüsrana uğrattı.

İspanyol Defensa dergisi haberi “Türkiye 1 – İspanya 0. HÜRJET’i alıyoruz ama A400M’leri satamıyoruz” manşetiyle duyurdu.

TÜRKİYE'NİN HAMLESİ İSPANYA'NIN PLANINI BOZDU

İddialara göre Ankara’nın İngiltere ile yaptığı anlaşma, İspanya’nın Türkiye’ye A400M nakliye uçağı satma planını tamamen geçersiz hale getirdi.

Defensa analizinde "Bu gelişme, İspanyol Hava Kuvvetleri’nin gerçek ihtiyaçlarını karşılamak için yalnızca bir kısmına gerek duyduğu 27 uçaklık aşırı sipariş planını çökertti" ifadeleri yer aldı.

Haberde, satış gerçekleşseydi İspanya’nın hem 240 milyon avroyu aşan sözleşme tazminatından kurtulacağı hem de depolama ve bakım yükünün hafifleyeceği vurgulandı. Ancak Türkiye’nin İngiltere ile doğrudan anlaşması "tüm bu hesapları alt üst etti" denildi.

TÜRKİYE ÖRNEK GÖSTERİLDİ İspanyol kaynaklara göre, Türk Hava Kuvvetleri’nin İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden (RAF) devralacağı C-130J’ler, modernizasyon ve bakım açısından "örnek bir stratejik tercih" olarak değerlendirildi. Defensa, "Ankara son yıllarda savunma alımlarında esneklik ve pragmatizm gösteriyor. Bu da Türklerin her durumda kazanan taraf olmasını sağlıyor." yorumuna yer verdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, modern eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve Türk Hava Kuvvetleri’nin T-38 ve F-5 uçaklarının yerini almak amacıyla tasarlandı

HÜRJET KARARI DA GÜNDEMDE

İspanya, Türkiye’nin milli jet eğitim uçağı HÜRJET’i filosuna katmak için geçtiğimiz ay 3,12 milyar avroluk sözleşme imzalamıştı.

HÜRJET'İN TEKNİK GÜCÜ

Türk mühendislerinin eseri olan HÜRJET, tek motorlu General Electric F404 tipi motorla donatıldı. Uçak, 45 bin feet (13.700 metre) irtifaya çıkabiliyor ve ses hızını (Mach 1.2) aşabiliyor. 13,6 metre uzunluğa, 9,5 metre kanat açıklığına ve 25 metrekare kanat alanına sahip. Modern dijital kokpiti, dokunmatik ekranı ve HUD sistemiyle pilotlara yüksek farkındalık sağlıyor.

TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

İlk uçuşunu 25 Nisan 2023’te gerçekleştiren HÜRJET, Akdeniz üzerinden Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı’na katıldı ve Giza Piramitleri üzerinde gösteri uçuşu yaptı. İkinci prototip (HÜRJET P2), 12 Kasım 2024’te ilk uçuşunu tamamladı ve 26 dakika boyunca 10.000 feet irtifada uçtu. Bugüne kadar 150’nin üzerinde test faaliyetini başarıyla tamamlayan HÜRJET, Türkiye’nin havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşı haline geldi.

İspanya merkezli yayın, "Türk Hava Kuvvetleri İngiltere’den uçak alırken, İspanya Türk uçağı satın alıyor. Ankara, Avrupa savunma dengelerinde kendini örnek hale getiriyor." şeklinde yorum yapıldı.