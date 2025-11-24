Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele, haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yerini aldı. Zirveye yakın konumunu korumak isteyen Trabzonspor, İstanbul deplasmanında önemli eksiklerine rağmen üç puan arayacak.

Son iki haftada galibiyete ulaşamayan Trabzonspor, bu akşamki mücadelede kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara tırmanmayı istiyor. Karadeniz ekibi son olarak Galatasaray ile golsüz, Alanyaspor ile ise 1-1 berabere kalmıştı.

Başakşehir - Trabzonspor maçında kimler eksik? Maç kadrosu belli oldu

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?



Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması öncesi Trabzonspor cephesinde 3 eksik yer alıyor. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle TFF listesinde yer almayan Nwakaeme kadroda olmayacak. Savic’in yokluğunun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Bouchouari de takımı yalnız bırakacak.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

RAMS BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Umut Güneş, Berat Özdemir; Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Okay, Baniya, Mustafa, Oulai, Jabol-Folcarelli; Zubkov, Felipe Augusto, Olaigbe, Onuachu

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Karşılaşma bu akşam İstanbul’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Maç saat 20.00’de başlayacak ve mücadelede düdüğü Halil Umut Meler çalacak. Futbolseverler karşılaşmayı Bein Sports 1 üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

BETÜL TOKKAN

