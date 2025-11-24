Süper Lig'in 13'üncü haftasında Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş, öne geçtiği mücadelelerde puan kaybetmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin, ilk golü attığı son 5 karşılaşmada 12 puan kaybetmesi dikkat çekti.

Beşiktaş, Süper Lig'de aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, son olarak konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

HT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş için son haftalardaki en dikkat çekici sorun, öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü koruyamaması oldu. Siyah-beyazlılar, puan kaybettiği son 5 karşılaşmanın tamamında ilk golü atsa da bu süreçte 12 puandan oldu.

5 MAÇTIR AYNI SENARYO

Galatasaray derbisinde Beşiktaş 1-0 öne geçti ancak yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçında 1-0 öne geçtiği müsabakayı 2-1 kaybetti. Kasımpaşa deplasmanında Beşiktaş 1-0 öne geçti, karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe derbisinde ise 2-0’lık üstünlüğüne rağmen skoru koruyamayan Beşiktaş sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Samsunspor karşılaşmasında İkinci yarıda 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamayarak maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

LİDERİN 11 PUAN GERİSİNDE

Beşiktaş, son 7 haftada puan kaybettiği 5 maçta da ilk golü atmasına rağmen mağlubiyetleri engelleyemedi ve lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı.

