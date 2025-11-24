Uber, Türk şirket Getir'e bağlı faaliyet gösteren "Getir Yemek"i, BAE'li kontrol sahibi hissedar Mubadala'dan satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Reuters'ın iddiasına göre Amerikan şirketi Uber, Türk teslimat şirketi Getir'in “Getir Yemek” kısmını BAE'li kontrol sahibi hissedar Mubadala'dan satın almak için anlaşmanın temel unsurlarında anlaşmaya vardı. Uber, Türk yetkililerden onay beklediğini duyurdu.

Habere göre, Getir Yemek’in satışı, Abu Dabi'nin 330 milyar dolarlık egemen varlık fonu Mubadala'nın Türkiye'den çıkışında yeni bir adım olacak. Bu durum, aynı zamanda Uber’'in yemek dağıtım uygulaması Uber Eats'in Türkiye pazar payını artıracak.

İddiaya göre Reuters'a bilgi veren anonim iki kişi, nihai satın alma anlaşmasının bir kısmının Türkiye Rekabet Kurulu'nun başlattığı incelemeye bağlı olacağını söyledi.

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI BELİRSİZ

Bununla birlikte, önerilen satış fiyatı henüz netleşmedi ve kaynaklar, nihai bir anlaşmanın gerçekleşmeme ihtimali olduğunu da söyledi. Hem Uber hem de Mubadala temsilcileri, önerilen işlem ve düzenleyicilerle yapılan görüşmeler hakkında yorum yapmayı reddetti. Getir, konuyla ilgili soruları Mubadala'ya yönlendirdi. Rekabet Kurulu ise henüz bir açıklama yapmadı.

MUBADALA'NIN TÜRKİYE PAZARINDAN ÇEKİLMESİ

Eylül ayında Mubadala, Getir Yemek de dahil olmak üzere birçok şirket ve departman için satış görüşmeleri yürütürken, Türkiye pazarından tamamen çıkmayı da değerlendirdiğini duyurmuştu.

Diğer tarafından Uber ise Türkiye'de pazarında büyümeye devam ediyor. Şirket, Mayıs ayında, Türkiye merkezli Trendyol GO'nun çoğunluk hissesini 700 milyon dolara satın alacağını ve Uber Eats platformunun özelliklerini Türkiye'de kullanıma sunmayı planladığını açıklamıştı.

Getir ve Trendyol, Almanya merkezli Delivery Hero'nun sahibi olduğu Yemeksepeti gibi büyük şirketlerle rekabet eden Türkiye'nin köklü yemek dağıtım şirketleri arasında yer alıyor. Getir, COVID-19 pandemisi sırasında Batı Avrupa ve ABD'de hızla büyüyerek faaliyete geçti ve Mubadala'nın da katıldığı bir yatırım turunun ardından 2022 yılında 12 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Daha sonra tüketici talebindeki düşüşle karşı karşıya kalan şirket, dramatik bir dönüşümle uluslararası operasyonlarını yeniden yapılandırıp kapattı. Mubadala, bu yılın başlarında Getir varlıklarının kontrolünü ele geçirdi.

