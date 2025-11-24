Karaman’da bir mermer ocağında işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Şahin Bozkurt'un üzerine kaya düştü. Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Özdemir köyünde bulunan mermer ocağında işçi olarak çalışan Şahin Bozkurt’un (45) üzerinde kaya düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bozkurt’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şahin Bozkurt’un cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası