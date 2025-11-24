Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Portland Trail Blazers'ı 122-95 mağlup etti. Galibiyet serisini 9 maça çıkaran Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, rakip potaya 37 sayı gönderdi.

NBA'de Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da ağırladığı Trail Blazers'ı 122-95 yenerek, art arda 9'uncu galibiyetini elde etti. Blazers ise 10'uncu yenilgisini aldı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, ilk 3 çeyrekte 37 sayı atarak galibiyetin mimarı oldu. Maçta 8'de 8 şut isabetiyle oynayan Ajay Mitchell, 20 sayı kaydetti. Konuk takımda Jerami Grant, 21 sayıyla en skorer oyuncu olurken Deni Avdija, 11 sayıyla maçı tamamladı.

Shai Gilgeous-Alexander

LAKERS DEPLASMANDA JAZZ'I YENDİ

Los Angeles Lakers, baştan sona çekişmeli geçen maçta deplasmanda Utah Jazz'ı 108-106 mağlup ederek üst üste 4'üncü galibiyetini aldı.

Lakers'ta Luka Doncic 33 sayı, 11 ribaunt, Austin Reaves 22 sayı, 10 ribaunt, LeBron James 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Jazz'da Lauri Markkanen, 20 sayısının 12'sini son çeyrekte atarak maçın kopmasını engelledi. Son saniyede 3 sayılık atışı çemberden dönen Keyonte George, 27 sayı, 8 asistle parkeden ayrıldı.

INGRAM KARİYERİNDE 10 BİN SAYIYA ULAŞTI

Sahasında Brooklyn Nets'i 119-109 yenerek 12'de 11 yapan Toronto Raptors, üst üste 7 galibiyetle son 3 yılın en uzun serisini yakaladı.

Raptors'ta Scottie Barnes, 17 sayıyla en skorer isim oldu. RJ Barrett, sağ dizinde burkulma nedeniyle üçüncü çeyrekte oyundan çıkmadan önce 16 sayı attı. Brandon Ingram ise kaydettiği 14 sayıyla kariyerinde 10 bin sayıya ulaştı.

Brandon Ingram

Nets'te Tyrese Martin'in 26, Michael Porter Jr'ın 25, Noah Clowney'nin 22 sayılık çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

GÖKHAN KARATAŞ

