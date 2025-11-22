Alperen Şengün'ün çabası yetmedi, Houston Rockets kaybetti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, sahasında Denver Nuggets'a 112-109 mağlup oldu. Karşılaşmada 14 sayı 5 ribaunt ve 6 asistle oynayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün çabaları kazanmak için yeterli olmadı.
- Denver Nuggets, NBA Cup'ta ikinci galibiyetini aldı.
- Houston Rockets, ikinci maçında yenilgiyi tattı.
- Nikola Jokic, 34 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle Nuggets'ın galibiyete taşıyan oyuncusu oldu.
- Jamal Murray, Nuggets'a 26 sayı ve 10 asistle katkı sağladı.
- Dillon Brooks, Suns'da 22 sayı ile öne çıkan isim oldu.
- Collin Gillespie ve Devin Booker de Suns'da önemli sayılar kaydetti.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Denver Nuggets'a 112-109'luk skorla yenildi.
ALPEREN'DEN 14 SAYI
Karşılaşmada 36 dakika parkede süre alan Alperen Şengün, 14 sayı, 6 asist ve 5 ribauntlık performansına rağmen mağlubiyete engel olamadı.
Houston Rockets'da Reed Sheppard, 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Jabari Smith, 21 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.
Denver Nuggets'da Nikola Jokic, 34 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Jamal Murray, 26 sayı ve 10 asistle Nuggets'a "double-double" yaparak katkı verdi.
Nuggets, NBA Cup'taki ikinci galibiyetini alırken Rockets ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
SUNS, BROOKS VE GİLLESPİE İLE GALİP GELDİ
Gecenin bir diğer karşılaşması olan Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves maçında ise gülen taraf Phoenix Suns takımı oldu. Mortgage Matchup Center'da oynanan karşılaşmada, Phoenix Suns sahasında Minnesota Timberwolves'u 114-113 yendi.
Timberwolves'da Anthony Edwards, 41 sayıyla gecenin yıldızı olurken; Rudy Gobert, 12 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparak katkı verdi.
Suns'da Dillon Brooks 22, Collin Gillespie 20 sayı ile galibiyete katkı sağlayan isimler oldular. Devin Booker, 16 sayı ve 10 asistlik performans gösterdi.