Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Denver Nuggets'a 112-109'luk skorla yenildi.

ALPEREN'DEN 14 SAYI

Karşılaşmada 36 dakika parkede süre alan Alperen Şengün, 14 sayı, 6 asist ve 5 ribauntlık performansına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Houston Rockets'da Reed Sheppard, 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Jabari Smith, 21 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Denver Nuggets'da Nikola Jokic, 34 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Jamal Murray, 26 sayı ve 10 asistle Nuggets'a "double-double" yaparak katkı verdi.

Nuggets, NBA Cup'taki ikinci galibiyetini alırken Rockets ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

SUNS, BROOKS VE GİLLESPİE İLE GALİP GELDİ

Gecenin bir diğer karşılaşması olan Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves maçında ise gülen taraf Phoenix Suns takımı oldu. Mortgage Matchup Center'da oynanan karşılaşmada, Phoenix Suns sahasında Minnesota Timberwolves'u 114-113 yendi.

Timberwolves'da Anthony Edwards, 41 sayıyla gecenin yıldızı olurken; Rudy Gobert, 12 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparak katkı verdi.

Suns'da Dillon Brooks 22, Collin Gillespie 20 sayı ile galibiyete katkı sağlayan isimler oldular. Devin Booker, 16 sayı ve 10 asistlik performans gösterdi.

ERENAY KOÇKAN

