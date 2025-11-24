İhlas Haber Ajansı
Japonya semalarında dev ateş topu! Geceyi gündüze çevirdi, görenler şaşkına döndü
Japonya’nın farklı kesimlerinde 2 gece üst üste ateş topu şeklinde göktaşları görülürken, görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Japonya’nın farklı kesimlerinde iki gece üst üste göktaşları görüldü.
SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU
Yerel saatle 01.20 ila 02.00 arasında amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, parlak bir ışık yayan göktaşlarının hızla hareket ederek gözden kaybolduğu görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler ilgi odağı oldu.
Uzmanlar, kameralara yansıyan ateş topu görüntülerinin aslında atmosferde yanarak parçalanan göktaşlarından kaynaklandığını ifade etti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR