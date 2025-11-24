Japonya’nın farklı kesimlerinde 2 gece üst üste ateş topu şeklinde göktaşları görülürken, görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Japonya’nın farklı kesimlerinde iki gece üst üste göktaşları görüldü.

Japonya semalarında göktaşı yağmuru

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Yerel saatle 01.20 ila 02.00 arasında amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, parlak bir ışık yayan göktaşlarının hızla hareket ederek gözden kaybolduğu görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler ilgi odağı oldu.

Uzmanlar, kameralara yansıyan ateş topu görüntülerinin aslında atmosferde yanarak parçalanan göktaşlarından kaynaklandığını ifade etti.

ZEYNEP ERDİVANLİ

