Fenerbahçe camiasını yakından ilgilendiren bir gelişme gündeme geldi. 1911-1912 sezonunda İstanbul Ligi'nde kazanılan Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupası hakkında önemli iddialar ortaya atıldı.

Fenerbahçe, Türkiye futbol tarihinin en köklü kulüplerinden biri olarak sayısız başarı ve şampiyonlukla tanınıyor. Ancak kulübün tarihine altın harflerle yazılmış 1911-1912 sezonunda kazandığı ilk şampiyonluk kupası satışa çıkarıldığına dair söylentiler gündeme geldi. İşte tüm ayrıntılar...

FENERBAHÇE'NİN İLK KUPASI SATIŞA MI ÇIKIYOR?

Fenerbahçe'nin ilk kupası satışa çıkıyor. 1911-12 sezonunda İstanbul Ligi'nde ilk defa şampiyon olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kaldırdığı ilk kupa açık artırmada satılacak.

Arthill tarafından gerçekleşecek Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi, 7 Aralık günü The Ritz-Carlton Arthill Event Hall'da gerçekleşecek.Ayrıca kupa için pey verme süresi 7 Aralık saat 15.02'de sona erecek.

FENERBAHÇE'NİN İLK ŞAMPİYONLUK KUPASININ FİYATI NE KADAR?

Fenerbahçe'nin 1911-1912 sezonunda kazandığı ilk şampiyonluk kupasının fiyatı, henüz açıklanmamıştır.

Arthill'in internet sitesinde yer alan, çapı 10 santim olan kupayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Şampiyonluk Hatırası, Arif Bey: Hicri 1329-30 / Miladi 1911-12 tarihli. Bronz, kazıma (grave) tekniği ile tezyinli."

SEVCAN GİRGİN

