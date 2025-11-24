Yağışlar şehri felç etti, Yunanistan üç bölge için olağanüstü hal
Yunanistan’ın batı kesimleri, günlerdir süren sağanakların ardından adeta durma noktasına geldi. Şiddetli yağışların tetiklediği taşkınlar ve arka arkaya meydana gelen heyelanlar nedeniyle Pagoni, Kastoria ve Argus Orestiko için olağanüstü hal ilan edildi. Evler, yollar ve tarım alanları su altında kalırken, ulaşım hatlarının çöktüğü bölgelerde halk güvenlik güçleri ve yerel ekiplerin uyarılarıyla tahliyelere yönlendirildi. Yetkililer, hasarın büyüklüğü nedeniyle acil kaynakların hızla devreye alındığını açıkladı.
Yunanistan’ın batı bölgelerinde günlerdir etkisini gösteren olumsuz hava şartları, bazı yerleşim birimlerini felç etti.
Şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen taşkınlar ve heyelanlar nedeniyle Pagoni, Kastoria ve Argus Orestiko için olağanüstü hal ilan edildi.
Yunan basını, yağışların evleri, iş yerlerini ve tarım alanlarını vurduğunu; bölgede hattın tamamen çöktüğü noktalarda ulaşımın durma noktasına geldiğini yazdı.
DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI, HEYELANLAR ARDI ARDINA GELDİ
Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bölgelerde çok sayıda dere yatağının taşarak yerleşim yerlerine ulaşması üzerine harekete geçti.
Şiddetli yağmurun etkisiyle:
Dereler taştı, yollar kapandı, heyelanlar oluştu, altyapı ciddi hasar gördü.
Bölge halkı, özellikle dağlık hatlarda "dakikalar içinde" oluşan toprak kaymaları nedeniyle büyük panik yaşadı.
OLAĞANÜSTÜ HAL KARARIYLA KAYNAKLAR AÇILIYOR
Olağanüstü hal kapsamında yerel yönetimlere acil kullanım için maddi kaynak aktarılacak.
Kaynaklar, altyapı onarımı, su taşkınlarının açtığı hasarın giderilmesi ve acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını hızlandırması için kullanılacak.