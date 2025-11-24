Bursa'da 4 yıl önce kaybolan Emrah Elveren'in ailesi televizyon programına çıkarak oğullarının cinayete kurban gittiğini öne sürmüştü. Ekipler çalışmaları derinleştirdi; Elveren'i öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Ş.'nin evinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemik ve diş bulgularının Emrah Elveren' ait olduğu tespit edildi.

Bursa'da 2021 yılında kaybolan Emrah Elveren, son olarak Yalova'nın Altınova ilçesi Örencik köyündeki akrabaları ile Bursa'daki oğullarının arkadaşı Ahmet. Ş.'nin yanında olduğu ve bu tarihten sonra da kendisinden bir daha haber alınamadı.

AİLESİ TELEVİZYONA ÇIKMIŞTI

Emrah Elveren'in ailesi televizyon programına katılarak cinayet şüphelerinden bahsetmişti. İddia üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde kayıp şahısın arkadaşı Ahmet Ş. hakkında verilen yakalama ve gözaltı kararına istinaden zanlı 4 Haziran 2025 tarihinde televizyon programında gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı.

Canlı yayına bile çıkmıştı! Emrah Elveren'in kemikleri, katilin bahçesinde bulundu

EVİNİN BAHÇESİNDE KEMİK KALINTILARI BULUNDU

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 05 Haziran 2025 tarihinde şüpheli Ahmet Ş.'nin Bursa ilinde bulunan evinin bahçesinde yapılan kazı sonucunda kemik, saç ve kumaş parçaları bulundu.

EMRAH'A AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından, bahçede bulunan deliller ile kayıp şahsın ailesinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırması sonucu, kemik ve diş bulgularının kayıp şahıs Emrah Elveren'e ait olduğu tespit edildi.

