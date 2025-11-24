Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gergin anlar yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise kendi partililerine tepki göstererek, "Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum. Ben namuslu adamım. Haysiyetsiz adamlar!" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsünün bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün bütçesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Sayıştay raporu görüşülecek.

VEKİLLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Toplantı öncesinde CHP milletvekilleri kasket taktı, CHP sıralarındaki masalara traktör maketi, sebzeler, pamuk ve bir şişe mazot konularak tarım politikalarına eleştirilerde bulunuldu.

Komisyon toplantısının başında CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Muş, toplantıya ara verdi.

CHP'Lİ İSİMDEN KENDİ PARTİSİNE TEPKİ

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, toplantı arasında kendi partisinin milletvekillerine tepki göstererek, "Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum. Ben namuslu adamım. Haysiyetsiz adamlar!" dedi.

KOMİSYON BAŞKANI MUŞ'TAN UYARI

Komisyon Başkanı Muş, aranın ardından yaptığı konuşmada, tartışmada kullanılan ifadeleri kabul edemeyeceğini belirterek, "Milletvekillerinin saygınlığına yakışan ifadeler de değil. Bunları tüzük gereği Başkan olarak yapmam gereken neyse, tutanaklarla ilgili gereken adımları atacağımı ifade etmek isterim. Meramımızı kelimelerle, analizlerle, elimizdeki veri ve bilgilerle gayet rahat ifade edebiliriz." diye konuştu.

Bu tartışmaların, Komisyonun ve Meclisin ağırlığına yakışmadığına işaret eden Muş, bu durumun tekrarlanmamasını istedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.

