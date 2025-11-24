G20 Zirvesi için gittiği Güney Afrika'dan dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta önemli mesajlar verdi. İmralı heyetine CHP'nin üye vermemesini eleştiren Erdoğan, "Mecliste kurulan komisyon, farklı siyasi partilerin sürece dahil olması ve katkı vermesi açısından çok mühimdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için gittiği Güney Afrika ziyaretinin ardından yurda döndü. Erdoğan uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Zirveyi ve gündemi değerlendiren Erdoğan, "Mecliste oluşturulan Milli Birlik ve Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararını hep birlikte takip ettik. CHP'nin İmralı'ya gidecek heyette yer almama kararını, tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz acaba?" sorusuna da cevap verdi.

"SÜRECİ BURAYA KADAR KAZASIZ BELASIZ GETİRDİK"

"Cumhur İttifakı olarak, Terörsüz Türkiye çalışmalarını eşgüdüm içinde yürütüyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem bizim Sayın Bahçeli’yle hem de arkadaşlarımızın MHP'deki muhataplarıyla yakın diyaloğu var. Ayrıca DEM Parti heyetini de belli periyotlarla kabul ediyoruz. Bu çalışma modeli ile süreci buraya kadar kazasız belasız getirdik. Mecliste kurulan komisyon, farklı siyasi partilerin sürece dahil olması ve katkı vermesi açısından çok mühimdi. Komisyon Sayın Meclis Başkanımızın riyasetinde önemli işlere imza attı. Biz de Komisyona her türlü katkıyı, desteği verdik. Terörsüz Türkiye sürecini, gündelik siyasetin yıpratıcı tartışmalarının uzağında tutmaya özen gösterdik.

Güney Afrika gezisini Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan takip etti.

"SÜRECE KATKI SUNACAK BİR KARAR"

Komisyonun aldığı en son kararı, sürecin önünü açan, sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar olarak değerlendiriyoruz. Partimizi temsilen Hatay Milletvekilimiz Hüseyin Yayman'ı malum görevlendirdik. Hüseyin Bey uzun yıllar bu meseleyi çalışmış, daha önce Akil İnsanlar Heyetimizde yer almış bir arkadaşımız. Bu konuya vukufiyeti sebebiyle Partimiz adına çalışmalara Hüseyin Bey katılacak. Terörsüz Türkiye menziline varana kadar sabırla, samimiyetle, cesaretle ve kararlılıkla hareket etmeyi sürdüreceğiz."

GÖZDE NUR BAYAR

