Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolar yatırım! İstanbul teknoloji üssü oluyor

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Bu yıl Trendyol GO’yu bünyesine katarak Türkiye’deki varlığını güçlendiren Uber, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Uber, Brezilya, Hindistan ve Hollanda’nın ardından dördüncü küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezini İstanbul’da kuracağını açıkladı.

Teknoloji merkezi için önümüzdeki beş yıl içinde 200 milyon dolar yatırım yapmayı hedefleyen şirket 180 uzman, mühendis ve veri bilimci çalıştıracak. Bu sayı beş yıl içerisinde 500 kişiye ulaşacak. Burada üretilecek iş modelleri ise tüm dünyada uygulanacak.

Uber Global Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, Türkiye’nin dijital platformları benimseme açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını belirterek “10 yıl önce başladığımız Türkiye yolculuğumuzda bugün 100 milyon yolculuğa ulaştık. İstanbul’da taksilerin yüzde 95’i Uber uygulamasını kullanıyor. Bu, ülke genelindeki iş ortaklarımız, sürücülerimiz ve yolcularımızla birlikte başardığımız inanılmaz bir dönüm noktası” dedi.

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ YETENEKLERİNDEN ETKİLENDİK

Bu yılın başlarında Trendyol Go’ya yatırım yaptıklarını hatırlatan Khosrowshahi, bu adımın Türkiye’nin teslimat ve ulaşım sektöründeki büyümesini hızlandıracak yeni bir dönemi başlattığını dile getirdi. Khosrowshahi, bu süreçte Türkiye’deki teknoloji yeteneklerinden etkilendiklerini, yatırımları artırma kararı aldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Trendyol Go ile yaptığımız iş birliğinin ardından Uber’in yeni küresel teknoloji merkezini İstanbul’da kurma kararı aldık. 5 yıl içinde İstanbul’daki teknoloji merkezine 200 milyon doların üzerinde yatırım yapacağız. Burada geliştireceğimiz teknolojiler sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde kullanılacak özellikler, iş modelleri ve hizmetler olacak. Bu sürecin bir parçası olarak Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ve kurumlarıyla da iş birliği yaparak yeni nesil mühendislerin, veri bilimcilerin ve ürün liderlerinin yetişmesini destekleyeceğiz. Gururla söyleyebilirim ki Uber’in gelecekteki inovasyonu artık Türkiye’de inşa edilecek."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bugün 700’den fazla uluslararası firmanın Türkiye’deki teknopark ve AR-GE merkezlerinde faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek “Küresel teknoloji platformu Uber, Türkiye’yi yüksek potansiyeliyle yalnızca bir pazar değil, aynı zamanda bir inovasyon üssü olarak görüyor. Ülkemizdeki varlığını ve yatırımlarını büyütüyor. Bu yaklaşımın en somut adımı olarak da önümüzdeki beş yılda 200 milyon dolarlık bir yatırımla Türkiye’de bir teknoloji merkezi kurmak üzere adım atıyor. Bu merkez, Uber’in küresel operasyonlarında kritik rol üstlenecek teknolojilerin geliştirilmesinde görev alacak” dedi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Uber Global CEO’su Dara Khosrowshahi ve Uber Teknoloji Direktörü Praveen Neppalli Naga’nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı ile Uber arasında, Türkiye’deki yatırım faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.