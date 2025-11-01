Zihin mi açıyor, hasta mı ediyor? 'Aslan yelesi mantarı'na dikkat

ZİYNETİ KOCABIYIK - Amerika ve İngiltere’de beyin gücünü artırdığı ve hatta yaşlanmanın etkilerini geriletebileceği iddiaları ile piyasaya sürülen “aslan yelesi mantarı” içerikli ürünler peynir ekmek gibi tüketiliyor. Ancak uzmanlar, Türkiye’de de internet üzerinden satılan bu ürünlerin dikkatle kullanılması gerektiğini belirterek “Özellikle şeker hastaları ve kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişiler için ölümcül riski olabilir” uyarısında bulunuyor.

ABD VE AVRUPA'DA KAPIŞ KAPIŞ

Bağışıklık sistemini desteklemekten sindirime yardımcı olmaya kadar sağlık açısından faydaları olduğu söylenen aslan yelesinin, beyin fonksiyonlarını ve hafızayı iyileştirebileceğine ilişkin bilimsel çalışmalar, bu ürünü içeren fonksiyonel gıdalar ve takviye ilaçların tüketimini artırdı. Ekonomik veriler, 2024-2033 dönemi için aslan yelesi ekstrakt pazarının 1,2 milyar dolar civarında olduğu ve 2033’e kadar 3,3 milyar dolara kadar çıkabileceği, yıllık büyüme oranının yüzde 12 olabileceği öngörülüyor.

Aslan yelesi mantarının sert ağaç gövdelerinde yetişen ve hem gıda hem de tıbbi amaçlarla kullanılan bir mantar türü olduğunu belirten Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Program Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Kaman “Besin değeri ve sağlık faydaları sebebiyle Asya ülkelerinde yaygın olarak tüketilmekte olup geleneksel Çin tıbbında uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Önemli aktif bileşenleri sayesinde bağışıklık sistemini desteklediğine, antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuar etkilere katkı sağladığına dair çalışmalar mevcuttur” dedi.

SOSYAL MEDYA YAN ETKİLERLE ÇALKALANIYOR

Bu mantar içeriğine sahip ürünlerin yoğun tüketimi yan etkilerinin de ortaya çıkışını hızlandırdı. Sosyal medya aslan yelesi mantarı kullanan kişilerin “çıldırmaya benzer” nörolojik yan etkileri hikâyeleri ile çalkalanıyor.

Öte yandan Reddit adlı çevrim içi forumda, aslan yelesi yedikleri için zarar gördüklerini iddia eden 25 bin kişilik bir topluluk bulunuyor ve bu gruba her geçen gün daha da fazla kişi katılıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HASTALARI DİKKAT

Olumlu etkilerini bağışıklık sistemi üzerinden gösteren aslan yelesi mantarı, yine bu sistem üzerinden zarar verebiliyor. Bu sebeple oto-immün hastalıkları olanlarda (örneğin lupus, MS) bağışıklık sistemini etkileyebileceği için dikkat edilmesi gerektiği öneriliyor.

Dr. Tuğba Kaman

MANTAR ALERJİSİ OLANLAR YEMESİN

Dr. Tuğba Kaman, aslan yelesi mantarının birçok kişi için düşük riskli gibi görünse de özellikle mantar alerjisi olan kişilerde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Kaman, takviye formunda kullanılması durumunda şu hususlara dikkat edilmesini öneriyor: