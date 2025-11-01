Suçlu çocuk sayısı her gün artıyor! Mücadele için yeni tedbirler yolda

HABER MERKEZİ ANKARA - Son dönemde özellikle organize suç örgütlerinin kullanmaya başladığı çocuklar için yeni kanuni tedbirler devreye girecek.

Bu doğrultuda, yargı süreçlerinde çocuklara yönelik koruyucu ve onarıcı yaklaşımlar içeren çalışmalar yürütülecek. Birden fazla suça sürüklenen çocuklara yönelik özel rehabilitasyon tedbirleri geliştirilecek. Adli süreçte çocuklara özgü koruma mekanizmaları güçlendirilecek, çocuk dostu mülakat usulleri desteklenecek ve adli görüşme odaları yaygınlaştırılacak.

'SOSYAL İNCELEME RAPORU' MECBURİ OLACAK

Suça sürüklenen çocuklar hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenmesi mecburi hâle getirilecek. Çocuk suçları ile mücadele çerçevesinde çocukların suça maruz kalmalarının önlenmesine yönelik kurumsal kapasite artırılacak, bu kapsamda 15 İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği oluşturulacak.

Öte yandan bir yılda çocukların karıştığı olay sayısı yüzde 10’a yakın artarken, 202 binden fazla çocuğun suç işlediği tespit edildi. Çocukların yüzde 40,4’ü yaralama, yüzde 16,6’sı hırsızlık, yüzde 8,2’si uyuşturucu suçları işlediği belirtildi.