Cumhurbaşkanlığı’ndan yasa dışı bahisle mücadele planı: “Sanal ortamda kumara geçit yok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)” yürürlüğe girdi.

Genelgede, yasa dışı bahis ve kumarın aile yapısını zedelediği, sosyal ilişkileri zayıflattığı ve özellikle gençleri hedef aldığı vurgulandı. Bu faaliyetlerin kayıt dışı ekonomiyi artırdığı ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayarak kamu düzeni açısından ciddi tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadelenin kamu güvenliği, toplumsal yapı ve ekonomik refah açısından hayati önemde olduğunu belirtti.

'SANAL DÜNYA YENİ RİSK ALANI HALİNE GELDİ'

Genelgede, dijitalleşmenin ve finansal teknolojilerin gelişmesiyle yasa dışı bahis faaliyetlerinin sosyal medya, ödeme altyapıları ve kripto varlıklar üzerinden yayıldığına dikkat çekildi. Bu durumun, sorunun sınır ötesi bir boyut kazandığına işaret edilerek, yenilikçi önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

MASAK KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLECEK

Yayımlanan genelgeye göre, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelenin tüm aşamalarında tespit ve engelleme faaliyetleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda yürütülecek. Eylem planı kapsamında, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılacak.

MASAK, Eylem Planı’ndan sorumlu kurumlarla koordinasyonu sağlayacak, uygulama ve izleme süreçlerini yönetecek.

Genelgede, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, üzerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirmesi ve gerekli tüm desteği sağlaması talimatı verildi.