Dans edip, takla atan Çinli robotlar büyük ilgi çekti
Çin’de pop müzik konserinde bir grup insansı robotun sergilediği senkronize dans figürleri izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Çin'de bir konserinde Wang Leehom, insansı robotlarla dans ederek geniş bir izleyici kitlesinden beğeni topladı.
- Wang Leehom, Çıngdu şehrinde bir konser verdi.
- Konserde, insan gibi dans eden 6 adet insansı robot yer aldı.
- Robotlar gümüş rengi pullu payetli ceketler giyordu.
- Robotlar senkronize dans figürlerini izleyicileri etkisiyle sergilediler.
- Elon Musk, Çin'deki bu robotik ilerlemeyi övdü.
- Robotlar, Çinli robotik şirketi Unitree tarafından geliştirilen “G1” model robotlardı.
Çin asıllı ABD’li pop şarkıcısı Wang Leehom’u Çin’in Çıngdu şehrinde verdiği konserde 6 insansı robot, dansçı olarak yer aldı. Gümüş rengi pullu payetli ceketler giyen insansı robotların, senkronize dans figürlerini gerçek dansçıları aratmayan maharet ve uyumla sergilemeleri izleyicilerden büyük beğeni gördü. Robotların şarkı sonunda senkronize attıkları inanılmaz takla ise hayranlık uyandırdı. Dünyanın en zengin adamı Elon Musk “Çin’de robotlar artık her şeyi yapıyor, hatta sahnede profesyoneller gibi dans ediyor. Etkileyici” paylaşımında bulundu. Dansçı robotların Çinli robotik şirketi Unitree tarafından geliştirilen “G1” model robotlar olduğu bildirildi.
