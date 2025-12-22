Çin’de pop müzik konserinde bir grup insansı robotun sergilediği senkronize dans figürleri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Çin asıllı ABD’li pop şarkıcısı Wang Leehom’u Çin’in Çıngdu şehrinde verdiği konserde 6 insansı robot, dansçı olarak yer aldı. Gümüş rengi pullu payetli ceketler giyen insansı robotların, senkronize dans figürlerini gerçek dansçıları aratmayan maharet ve uyumla sergilemeleri izleyicilerden büyük beğeni gördü. Robotların şarkı sonunda senkronize attıkları inanılmaz takla ise hayranlık uyandırdı. Dünyanın en zengin adamı Elon Musk “Çin’de robotlar artık her şeyi yapıyor, hatta sahnede profesyoneller gibi dans ediyor. Etkileyici” paylaşımında bulundu. Dansçı robotların Çinli robotik şirketi Unitree tarafından geliştirilen “G1” model robotlar olduğu bildirildi.

