Bilişim uzmanları formülü verdi! ‘Sanal bahis’i yalnızca yapay zekâ durdurur

Devletin kontrolünde kurulacak yapay zekâ sistemi; milisaniyede tüm bahis işlemlerinden haberdar olacak, ödemeler, kapanıp açılan siteler, kullanıcı davranışları ve buna benzer tüm hareketlere müdahale edecek.

KAAN ZENGİNLİ - Türkiye’de yasa dışı bahis pazarı kontrolden çıkmış durumda. Milyonlarca kişiyi tuzağına çeken bu dijital yapılanmanın büyüklüğü, dünya genelinde 2 trilyon doları, Türkiye’de ise 80 ila 100 milyar doları buluyor. Devlet bu yapıyla mücadelede çeşitli adımlar atsa da, yasa dışı bahis çeteleri teknolojiyi kullanarak bu engelleri kolaylıkla aşmayı başarıyor. Bu sistemlerin para akışına yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Önce Payfix ve ardından Papara şirketlerine “sanal bahise aracılık etme” suçundan dolayı el konuldu. Ancak bahis sitelerine girildiğinde bu 2 ödeme yöntemin devede kulak kaldığı görülüyor. Çünkü sisteme birçok ödeme yöntemi ile para girişi sağlamak mümkün. Token, kripto transfer hatta bahis sitesine banka hesabından havale bile yapılabiliyor. Bu nedenle bahis sitelerinin ödeme kanallarını kesmek kolay değil. Öte yandan erişme engellenen bir site anında yeni bir isimle faaliyetine devam ediyor. VPN kullanımı ile de bu sitelere ulaşmak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla insan gücü ve geleneksel yöntemlerin dışında, sistemi kontrol etmek için yapay zekânın kullanımı gerekiyor.

“PROFESYONEL MÜDAHALE ŞART”

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık “Bu sistem devletin vergi gelirlerini de sekteye uğratıyor. Kayıt dışı ekonomi üzerinden kara para aklama riskini büyütüyor. Özellikle sosyal medya, kripto para ve dijital cüzdanlar üzerinden organize edilen bu faaliyetler, artık klasik yöntemlerle denetlenemeyecek kadar karmaşık. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bahis sitelerine erişim engeli getirse de her kapatılan sitenin yerine yenisi açılıyor. Bu nedenle mücadeleyi güçlendirmek için yapay zekâdan faydalanmak artık bir zorunluluk. Yapay zekâ, web ve sosyal medya ortamlarını 7/24 tarayarak yeni açılan siteleri ve içerikleri tespit edip BTK’ya otomatik olarak bildirebilir, böylece müdahale sürecini ciddi biçimde hızlandırabilir.

Yapay zekâ tabanlı sistemler, sadece içerik takibi yapmakla kalmaz; aynı zamanda kullanıcı davranışlarını da analiz ederek olağandışı para transferlerini, aynı IP adresinden çoklu hesap açılışlarını, şüpheli kripto para hareketlerini ve anormal bahis alışkanlıklarını tespit edebilir. Bu sistemler, işlem gerçekleşmeden önce alarm üretebilir, hesapları geçici olarak dondurabilir ve yetkili birimlere anlık raporlama yapabilir. Sürekli kendini geliştiren yapay zekâ, bahis çetelerinin yöntem değişikliklerini hızla algılayarak onlara karşı güncel bir savunma oluşturabilir” dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, geçen yıl yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinin sanal ortamda daha etkin izlenebilmesi için yapay zekâ destekli özel yazılımların kullanılacağını açıklamıştı. Şimşek, bu sistemlerin, yasa dışı işlemleri tespit etme ve bu suçlara aracılık edenlerin izini sürmede kritik bir rol oynayacağını belirtmişti. Şişmek ayrıca bu suç örgütlerine karşı uluslararası güvenlik ve yargı kurumlarıyla iş birliğinin artırılacağını ifade etmişti.