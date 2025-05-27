Papara kapandı mı, kapanacak mı? Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu!

Dijital ödeme platformlarından Papara yasa dışı bahis operasyonu kapsamında ciddi iddialarla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma doğrultusunda, Papara’nın da aralarında bulunduğu bazı şirketlerin yasa dışı bahis para trafiğinde aktif rol oynadığı öne sürüldü. Operasyon sonucunda çok sayıda şirkete kayyum atanırken, Papara kullanıcıları “Papara kapandı mı, artık kullanılamayacak mı?” sorusunun cevabını aramaya başladı.

PAPARA KAPANDI MI?

Papara yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarla gündeme geldi. Söz konusu gelişmeler, kullanıcıların kafasında “Papara kapandı mı?” sorusunu beraberinde getirdi.

Şu an için Papara'nın lisansının iptal edildiğine veya platformun tamamen kapatıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak şirketin de dahil olduğu geniş çaplı bir soruşturmanın yürütüldüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı yönünde tespitler yapıldı. Bu tespitler doğrultusunda, şirketin de aralarında bulunduğu toplam sekiz şirkete kayyum atanmasına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

PAPARA KAPANACAK MI?

Yasa dışı bahis örgütleriyle ilişkili olduğu iddialarıyla gündeme gelen Papara'nın akıbeti, soruşturmanın seyrine bağlı olarak şekillenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve diğer ilgili otoritelerin yürüttüğü denetimlerin sonucunda Papara’nın elektronik para kuruluşu olarak faaliyetlerine devam edip edemeyeceği netlik kazanacak.

PAPARA'YA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elektronik para kuruluşu Papara’ya yönelik yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi.

Savcılık açıklamasında, Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın yasa dışı bahis örgütlerine finansal kolaylık sağladığı iddia edildi. Karslı’nın liderliğini yaptığı örgütün, Papara üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin transferini sağladığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde, Papara sistemleri üzerinden 26 binin üzerinde hesabın açıldığı ve bu hesapların 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde aktif şekilde kullanıldığı ortaya kondu.

Bu hesaplar üzerinden sağlanan yüksek tutarlı meblağların 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından ise kripto cüzdanlara yönlendirildiği saptandı. Söz konusu faaliyetlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik bir plan çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

Operasyon kapsamında, Papara’yla bağlantılı olan PPR Holding A.Ş. dahil toplam sekiz şirkete el konuldu ve bu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Ayrıca 1 yat, 5 tekne, 74 araç, 7 daire, 1 villa ve 3 kiralık kasa olmak üzere birçok taşınır ve taşınmaz varlığa da el koyma kararı alındı. 27 Mayıs 2025 sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgüt lideri olduğu iddia edilen Ahmed Faruk Karslı da yer aldı.