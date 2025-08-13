Rakamlar korkutucu boyutlara geldi! Sanal kumar bağımlılığı giderek yayılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Üzerine gideceğiz" dediği sanal kumar bağımlılığı giderek artıyor. Yeşilay'a yapılan bağımlılık başvurularının yüzde 34'ü kumar bağımlılığı kaynaklı olduğu bildirilirken, başvuranların yüzde 97'sinin erkek olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, son dönemde sanal bahis, şans oyunları ve kumar bağımlılığının diğer bağımlılık türlerinin önüne geçtiğini ifade etmişti.
Yeşilay'ın verilerine göre de Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne (YEDAM) yapılan bağımlılık başvurularının yüzde 34'ü kumar bağımlılığı kaynaklı olurken, başvuranların yüzde 97'sinin erkeklerden oluştuğu bildirildi.
KOLAY ULAŞIM BAĞIMLILIĞI ARTIRIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre günümüzde internet erişiminin kolaylaşması, cep telefonları, laptoplar ve akıllı saatler üzerinden her yerden sanal kumar oynanabilmesini sağlıyor. Bu durum, bağımlılığın hızla artmasına neden olurken, aile yapısına ve toplum sağlığına büyük zarar veriyor.
Yeşilay, kumar bağımlılığını "Kumar oynamada kontrolün kaybedilmesi, günlük hayatın olumsuz etkilenmesine rağmen devam edilmesi" olarak tanımlarken, 2024 yılında YEDAM'a kumar bağımlılığı nedeniyle 13 bin 911 kişi başvurdu.
KUMARA BAŞLAMA YAŞI 21
Bu danışanlardan yüzde 37,5'inin iyileşme sağladığı görüldü ve en fazla başvuru 26-35 yaş aralığından geldi. Kumara başlama yaşı ortalama 21,4 olarak kaydedildi. En çok tercih edilen kumar türü ise yüzde 65 ile spor bahisleri oldu.
TÜRKİYE'YE MALİYETİ 40 MİLYAR DOLAR
Yeşilay'ın hesaplamalarına göre kumarın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 40 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili "Aileleri parçalayan bu sorunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz" diyerek kapsamlı bir eylem planı hazırlandığını açıklamıştı.