Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, ÇAYKUR Rizespor maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Hollandalı oyuncu, kart görmesi durumunda, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında 23 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, kritik mücadeleye sartı kart ceza sınırında çıkacak.

KART GÖRÜRSE DERBİDE YOK

24 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu, Rize'de kart görmesi halinde, 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Jayden Oosterwolde

19 MAÇTA 1647 DAKİKA

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Oosterwolde, sarı-lacivertli forma altında bu sezon 19 resmi maçta görev yaptı ve 1647 dakika sahada yer aldı.

GÖKHAN KARATAŞ

