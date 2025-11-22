Kızılcık Şerbeti oyuncu değişikliğiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Sıla Türkoğlu'nun ardından gözler "Fatih" karakterini oynayan Doğukan Güngör'e çevrildi.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih karakterini oynayan Doğukan Güngör'den sosyal medyayı sallayacak bir hamle geldi.

Doğukan Güngör, yeni bölümün yayınlanmasının ardından Kızılcık Şehir Şerbeti'nin resmi instagram hesabı takip etmeyi bıraktı. Yaşanan gelişmelerin ardından akıllara "Fatih, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?" sorusunu getirdi.

Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbetini takipten çıktı! Fatih, Kızılcık Şerbetinden ayrılıyor mu?

FATİH, KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Doğukan Güngör'ün diziden ayrılıp ayılmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

21 Kasım 2025 Cuma günü Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün yayınlanmasının ardından Doğukan Güngör dikkat çeken bir hamle yaptı.

Kızılcık Şerbeti'ni Fatih'i oynayan Doğukan Güngör, yeni bölümün ekrana gelmesiyle dizinin resmi Instagram hesabını takipten çıktı.



Doğukan Güngör'ün bu hareketiyle diziden ayrılacağı düşünülürken Güngör'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

SEVCAN GİRGİN

