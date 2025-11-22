ABD ordusuna bağlı personelin yönü karıştırarak Meksika sahiline yanlış çıkarma yapması, bölgede dakikalar içinde gerilimi tırmandırdı. Kumlara dikilen uyarı tabelaları, olayın "yanlışlıkla işgal" yorumu yapılmasına neden olurken Meksika güvenlik güçleri ağır silahlarla sahile sevk edildi.

ABD ordusunun Meksika’da ortaya çıkması iki ülke arasındaki gerilimi bir anda yükseltti.

Donald Trump’ın uyuşturucu kartellerini vurma tehdidinin ardından Amerikan personeli, tekneyle Playa Bagdad sahiline ulaştı.

Rio Grande Nehri’nin Meksika Körfezi’ne ulaştığı noktada kuma hızla çakılan tabelalar, sahildeki tanıkları bir anda alarma geçirip ortalığı karıştırdı.

Meksika güvenlik güçleri makineli tüfeklerle sahile yöneldi.

Ağır silahlı ekiplerin gelişiyle sahilde kısa süreli kriz yaşandı.

ABD’DEN ŞAŞIRTAN TABELALAR

Sivil kıyafetli Amerikalılar, kuma “Uyarı: Yasak bölge” yazılı altı tabela dikti. İngilizce ve İspanyolca yazılan tabelalarda, bölgenin ABD Savunma Bakanlığı’na ait olduğu ve komutan tarafından “yasaklı bölge” ilan edildiği yazıyordu.

Tabelalarda ayrıca “İzinsiz giriş ve fotoğraf çekmek yasaktır. Burada bulunursanız gözaltına alınabilir ve aranabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

Meksika Donanması, sahildeki tüm tabelaları kaldırdı.

Teksas sınırındaki Meksika sahilinde izinsiz olarak yerleştirilen ABD tabelaları uluslararası bir anlaşmazlığa yol açtı

PENTAGON: SU SEVİYELERİ SINIR ALGISINI DEĞİŞTİRDİ

ABD’nin Meksika Büyükelçiliği, Pentagon’un açıklamasını paylaşarak personelin “Ulusal Savunma Bölgesi III” işaretlemesi için bölgede olduğunu doğruladı.

Açıklamada su derinliği ve topografyadaki değişikliklerin sınır çizgisinin yanlış algılanmasına yol açtığı ifade edildi.

Pentagon, çalışmayı yürüten müteahhitlerin bundan sonra ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edeceğini duyurdu.

MEKSİKA: TABELALARIN KÖKENİ BELİRSİZ

Meksika Dışişleri Bakanlığı, tabelaların hangi amaçla dikildiğinin net olmadığını açıkladı. Hükümet, sınır anlaşmazlığının çözümü için Uluslararası Sınır ve Su Komisyonu (IBWC) sürecinin başladığını duyurdu.

Haritalar ve sınır araçlarının incelenmesiyle bölgenin statüsünün netleştirileceği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI SHEİNBAUM ABD’YE SESLENDİ

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, ABD’nin Meksika topraklarında herhangi bir operasyon yapamayacağını açıkladı.

Sheinbaum, Trump’ın uyuşturucu kartellerine saldırı önerisini yeniden reddederek şu ifadeyi kullandı:

“Kendi topraklarımızda faaliyetleri biz yürütürüz ve hiçbir yabancı hükümetin müdahalesini kabul etmeyiz.”

TRUMP: GEREKİRSE SALDIRI YAPMAKTAN ÇEKİNMEM

Donald Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, fentanil akışını durdurmak için tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi:

“Meksika’da saldırılar düzenler miyim? Benim için sorun yok. Ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız.”

Trump’ın sözleri Meksika’da büyük tepki topladı. Sheinbaum’un “Bu olmayacak” sözleri iki ülke arasındaki tansiyonu daha da artırdı.

KARAYİPLER’DE BÜYÜK OPERASYON

ABD güçleri uluslararası sularda düzenlediği hava saldırılarında Eylül ayından bu yana en az 83 kişiyi öldürdü.

SINIRDAKİ KRİZ SÜRÜYOR

Bagdad sahiline dikilen tabelaların neden ortaya çıktığı, emirlerin kim tarafından verildiği ve ABD personelinin sahilde ne yaptığı halen netleşmedi.

Görgü tanıklarının kaydettiği videolarda Meksika donanmasının tabelaları söktüğü anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

MÜZEYYEN BIYIK

