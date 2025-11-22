Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Samsunspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu kadroda olmayacak.

Süper Lig'deki 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 20 puanla 6. sırada girdi. Süper Lig'e verilen milli ara öncesinde Antalyaspor deplasmanına giden ve 3-1'lik skorla sahadan ayrılan siyah-beyazlı ekip, Samsunspor'u da mağlup ederek galibiyet serisi başlatmayı hedefleyecek.

Süper Lig'de 23 puanla 4. sırada olan ve Avrupa Konferans Ligi'nde liderliğini sürdüren Samsunspor ise geçtiğimiz 12 haftadan 6 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı maçta, Beşiktaş'la olan puan farkını açarak lige Avrupa Kupaları potasında devam etmek istiyor.

Milli aradan önce sahasında Eyüpspor'la karşılaşan kırmızı-beyazlılar maçı 1-0 kazanmıştı.

Samsunspor-Beşiktaş

KARTAL'IN 4 EKSİĞİ VAR

Beşiktaş'ta Samsunspor maçında 4 futbolcusu forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ile sakatlıkları süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal yarınki karşılaşmada oynayamayacaklar.

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, bir süredir ağrılarını belirterek idmanlara çıkmıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Serdar Adalı ve taraftarların tepkisini çeken Portekizli oyuncuya, yapılan kontrollerin ardından “mekanik lomber” ağrısı tanısı konuldu. Takımdan ayrılmak istediğini de ekim ayında kulübe bildiren Rafa Silva'nın, yarınki mücadelede görev yapması beklenmiyor.

SERGEN YALÇIN'IN CEZASI BİTTİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 1 maçlık kırmızı kart cezasının ardından Samsunspor maçında yeniden kulübedeki yerini alacak.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı karttan dolayı 1 maç ceza alarak Antalyaspor deplasmanında takımının başında yer almamıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

EMİRHAN TOPÇU GERİ DÖNÜYOR

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezası biten Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla yeniden formasına kavuşmayı hedefliyor.

Ligdeki Antalyaspor maçında cezasından dolayı görev yapamayan savunma oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bir maçlık aradan sonra formasına kavuşacak.



Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu, 1 maç cezadan sonra geri dönüyor

UDUOKHAİ SINIRDA

Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray mücadelelerinde sarı kartla cezalandırılan Alman savunma oyuncusu, eğer Samsunspor maçında kart görürse gelecek haftaki Fatih Karagümrük ile oynanacak müsabakada cezalı durumda olacak.

Felix Uduokhai, 1 sarı kart görmesi halinde ceza sınırına ulaşacak

BEŞİKTAŞ EVİNDE SON 2 MAÇI KAYBETTİ

Beşiktaş, ligde sahasında karşılaştığı son 2 maçta da rakiplerine karşı kaybetti.

Süper Lig'de 9. haftada Gençlerbirliği maçında 2-1'lik skorla, 11. haftada Fenerbahçe derbisinde ise 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, iç sahada üst üst iki mücadeleden puan kazanamadan ayrıldı.

Ligde zirve ile arasının açılmasını istemeyen Beşiktaş, TÜPRAŞ Stadı'nda taraftarını da arkasına alarak Samsunspor'u yenerek kötü gidişatı durdurmayı hedefliyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş 3-2'lik skorla mağlup olmuştu

RAKİBİNİ 20 YILDIR EVİNDE YENEMİYOR

Beşiktaş, Samsunspor'u İstanbul'da konuk ettiği son 3 maçta yenemedi.

Beşiktaş-Samsunspor karşılaşması öncesi seremoni

Siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonunda İstanbul'da rakibiyle oynadığı maçta 1-0 mağlup olurken, 2023-2024'te 1-1, 2024-2025'te ise 0-0 berabere kaldı.

Söz konusu 3 karşılaşmayı da kazanamayan Beşiktaş, Süper Lig'de son 7 deplasmanında yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisini yarınki maçta mağlup ederek galibiyet hasretine son vermek istiyor.​​​​​​​​​​​​​

Öte yandan siyah-beyazlılar, Samsunspor'u evinde son olarak 2005-06 sezonunda 3-2 yenmişti.





ERENAY KOÇKAN

