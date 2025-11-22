Beşiktaş’ın ihtiyacı olan motivasyon dışarıdan sağlandı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın, “Beşiktaş, bir G.Saray, bir F.Bahçe değil. Bize eş bir rakip” sözleri tesislerde bomba etkisi yaptı. Sergen Yalçın, bu sözleri takıma okudu ve oyuncularına “Gerekeni yapın” dedi.

Rafa Silva depremi sebebiyle çalkantılı günlerin yaşandığı Ümraniye Nevzat Demir Tesislerindeki sis bulutlarını dışarıdan bir isim dağıttı. Yarın Tüpraş Stadı’na gelecek olan Samsunspor’un Başkanı Yüksel Yıldırım’ın sözleri, siyah beyazlı takıma doping etkisi yaptı. Her fırsatta Beşiktaş’la ilgili yaptığı sivri açıklamalarına bir yenisini ekleyen Yıldırım, “Beşiktaş, bir Galatasaray, bir Fenerbahçe değil. Beşiktaş bize eş bir rakip. Kazanıp Beşiktaş’la olan farkı açmak istiyoruz” sözlerini kullandı.

CEZAYI KESİN

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, rakiplerinin başkanının açıklamalarını duyunca oldukça hırslandı. Tecrübeli teknik adam, Yıldırım’ın sözlerini oyuncularına da anlattı. Karşılaşmayı mutlaka kazanmalarını gerektiğini söyleyen Yalçın, “Gerekeni yapacaksınız ve taraftarınız önünde bu sözleri cezalandıracaksınız” ifadelerini kullandı. Siyah beyazlı oyuncuların da dünkü antrenmanı oldukça motive bir şekilde gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Sergen Yalçın

SAMSUNSPOR BAŞKANI ÇOK KIZDIRDI

Sergen Yalçın, 2020-21 sezonunda Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan’ın açıklamaları üzerine, “Göreceğiz cumartesi ne olacağını” demişti. Siyah beyazlılar bu karşılaşmayı 7-0 kazanmıştı.

RAFA SİLVA EVDE, JOTA SİLVA İLK 11’DE

Son haftalarda bulduğu şansları iyi değerlendiren Jota Silva formayı kaptı. Portekizli oyuncunun Samsunspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında olduğu gibi 10 numarada Cerny, santrforda ise El Bilal’i kullanmayı planlıyor. İdmanlara çıkmayan Rafa Silva’nın durumu ise belirsizliğini koruyor.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası