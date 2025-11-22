Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın son gününde mücadele eden milli sporculardan Elifnaz Köseoğlu, altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyonu 1 altın ve 6 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, kadınlar takım sıralamasında 3'üncülüğü elde etti.

Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın son gününde mücadele eden milli sporculardan Elifnaz Köseoğlu, altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre İsviçre'nin Aigle kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden isimlerden Elifnaz Köseoğlu, kadınlar +68 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla milli tekvandocular, şampiyonayı 7 madalyayla (1 altın, 6 bronz) tamamladı. Türkiye, 1 altın ve 3 bronz madalyayla kadınlarda takım halinde 3'üncü oldu.

2025 Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Elifnaz Köseoğlu ve antrenör ekibi

KADINLAR

Altın: Elifnaz Köseoğlu (+68 kilo)

Bronz: Azra Naz Kamış (44 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kilo), Mümüne Nur Göz (55 kilo)

ERKEKLER

Bronz: Altuğ Gesge (48 kilo), Emre Talha Evin (55 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo)

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası