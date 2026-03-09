Avcılar’da bir çamaşır suyu üretim tesisinde fenalaşan 8 kişi ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kimyasal zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, 08 Mart tarihinde gece saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Uğur Avcı Sokak üzerinde bulunan bir çamaşır suyu üretim tesisinde meydana geldi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Tesiste 8 kişi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından fenalaşanlar zehirlenme şüphesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşanan vakanın kimyasal zehirlenme olabileceği yetkililer tarafından değerlendirilirken. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

