ABD'den Suudi Arabistan talimatı: Derhal terk edin
ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri gerekçesiyle Riyad Büyükelçiliği’nde acil görevde olmayan personel ve ailelerine Suudi Arabistan’dan derhal ayrılmaları talimatı verdi.
ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğe yönelik güvenlik uyarısına yer verildi.
"ÜLKEDEN AYRILIN TALİMATI"
Açıklamada, Bakanlığın, Riyad Büyükelçiliği'nde acil işlerde görevli olanlar dışındaki personel ve ailelerine "güvenlik riskleri" gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdiği kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Mart'ta Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki devlet personelinden acil görevi olanlar dışındakilere ayrılma talimatı vermişti.
