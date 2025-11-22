Yunan adası Santorini yakınlarında 1 yılda meydana gelen 25 binden fazla deprem, bölge halkı ve turistlere adeta kabusu yaşattı. On binlerce depremin sırrını bilim adamları çözdü.

Yunan adası Santorini yakınlarında bu yıl yaşanan on binlerce depremlik "deprem sürüsü", bilim insanlarının keşfine göre, yeraltındaki bir kanaldan üç ay boyunca geçen erimiş magmanın hareketiyle tetiklendi.

Santorini Adası, Yunanistan

25 BİNDEN FAZLA DEPREMİN SIRRI

BBC World'den edinilen bilgilere göre araştırmacılar, 25 binden fazla depremin her birini sanal sensör gibi kullanarak yapay zeka ve fizik modelleriyle analiz etti ve depremlerin yaklaşık 20 km yatay mesafe kat ederek kabuğun içinden geçtiğini tespit etti.

Santorini ve Kolumbo volkanı altındaki magma, deniz tabanının 10 km’den derininde bulunan 30 km uzunluğundaki bir kanaldan yatay olarak hareket etti.

BİNLERCE DEPREME NEDEN OLAN BUYMUŞ

Araştırmacılar, bu magma miktarının 200 bin olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar olduğunu tahmin ediyor.

Magmanın hareketi, kaya katmanlarını zorlayarak binlerce depreme yol açtı.

Şu an için Santorini’deki sismik hareketin sona erdiği düşünülüyor; magma kabuğun içinde 8 km’den daha derinde kaldı ve soğuyarak yerinde sabitlendi. Ancak volkanlar yıllarca süren belirsiz ve uzun süreli aktif dönemler yaşayabilir.

Araştırmacılar, yapay zekayı yer kabuğunun fiziksel hareket ve stres tepkisi ile birleştirmenin, volkanik aktiviteleri izleme, anlama ve hatta tahmin etme yeteneğini geliştirebileceğini belirtiyor. Yöntem, sismik olarak aktif bölgelerde yaşayan insanların güvenliğini artırabilecek bir öngörü aracı olarak kullanılabilir.

BATIKAN ALTAŞ

