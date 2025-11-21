Anadolu Ajansı (AA)
Ülkede korkutan deprem! 5.5'le sallandılar
Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre depremde 3 kişi öldü.
Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi; USGS tarafından açıklanan depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
- Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Narsingdi'nin yaklaşık 14 kilometre güneybatısı olarak açıklandı.
- Deprem, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
- Henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Narsingdi'nin yaklaşık 14 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı
3 KİŞİ ÖLDÜ
Açıklamaya göre, 5,5 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada 3 kişinin can verdiği belirtildi.
