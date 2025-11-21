Eşek Adası (Aghathonisi) açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, Türk balıkçılarına uyarı ateşi açarak Ege’de tehlikeli bir provokasyona imza attı.

Ege Denizi’nde tansiyon bir kez daha Yunanistan tarafından yükseltildi. Yunan Sahil Güvenliği, Aghathonisi yakınlarında avlanan Türk balıkçılarına silahla uyarı atışı yaptığını duyurdu. Olay anında bölgede Türk Sahil Güvenlik gemilerinin de bulunduğu belirtildi.

Yunan kaynakları, Türk teknelerinin bölgeden ayrılmasını istediğini ancak teknelerin "talimatları dikkate almadığını" öne sürerek tehditlerini meşrulaştırmaya çalıştı.

Yunan medyası, bir Türk balıkçı teknesinin Yunan devriye botuna yaklaşarak "tehlikeli manevra yaptığını" iddia etti.

Türk balıkçıları ve onlara eşlik eden Sahil Güvenlik birimleri, ateş açılması sonrasında bölgeden ayrıldı.

EGE’DE AÇIK TEHDİT

Atina’nın son dönemde Ege’de oluşturduğu gerilim hattı devam ediyor. .

Ankara’nın bölgede uzun süredir sürdürdüğü güçlü devriyeler, Yunanistan’ın bu tür provokasyonlara sık sık başvurmasına yol açıyor. Türkiye ise Ege’de oldubittilere izin vermeyen duruşunu sürdürmeye devam ediyor.

Ege’de kıta sahanlığı, karasuları, FIR hattı ve Batı Trakya’daki Türk azınlığa yönelik baskılar, Türkiye–Yunanistan gerilimini sürekli tırmandırıyor. Yunanistan’ın Lozan ve Montrö’ye rağmen Ege adalarını cephaneliğe çevirmesi, Ankara tarafından milli güvenliğe açık tehdit olarak görülmekte.

Yunanistan, özellikle Limni ve Semadirek başta olmak üzere birçok adayı 1960’lı yıllardan bu yana hukuksuz şekilde silahlandırıyor. Atina yönetimi bu faaliyetleri Montrö’yü gerekçe göstererek meşrulaştırmaya çalışsa da, hem Lozan Antlaşması hem de sonraki uluslararası anlaşmalar Ege’deki adalar için silahsız statüyü zorunlu kılıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: YUNANİSTAN’IN HUKUKSUZ TASAVVURLARI SONUÇSUZ KALMAYA MAHKUM

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu Deniz Mekansal Planlama (DMP) Platformu’nda güncellenen Yunan haritasının Türkiye’nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini açıkladı. Keçeli, Türkiye’nin BM ve UNESCO süreçleriyle uyumlu şekilde yürüttüğü DMP çalışmalarının sürdüğünü hatırlatarak, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de resmen ilan etmediği sözde münhasır ekonomik bölgeyi (MEB) AB üzerinden meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi.

Keçeli, “Ülkemiz bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir” ifadesiyle Ankara’nın tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

"YUNAN HARİTASI TÜRK KITA SAHANLIĞI İÇİNDE KALIYOR"

Türkiye’nin 18 Mart 2020’de Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı sınırlarını BM’ye bildirdiğini hatırlatan Keçeli, Yunanistan’ın DMP haritasında gösterdiği sözde MEB’in Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığına vurgu yaptı.

Keçeli, “Yunanistan’ın bu MEB tasavvurları ve sınırlandırmadığı kıta sahanlığını DMP haritasına dercetme çabaları sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Bunlar uluslararası hukuka aykırı tek taraflı adımlardır” dedi.

MÜZEYYEN BİYİK

Haberle İlgili Daha Fazlası