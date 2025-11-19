Kıbrıs’ta yıllardır süren mülkiyet kavgasında dengeleri kökünden değiştiren bir açıklama geldi. İngiliz hükümeti, Rum-Yunan cephesinin aylardır “geçersiz” diye karalamaya çalıştığı IPC’nin (KKTC Gayrimenkul Komisyonu’nun) resmen meşru ve geçerli olduğunu duyurdu.

Kıbrıs’ta mülkiyet tartışmalarının yeniden tırmandığı bir dönemde, Birleşik Krallık Hükümeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gayrimenkul Komisyonu’nun (IPC) geçerliliğini resmen onayladı.

Rum tarafının IPC’yi tartışmalı göstermeye çalıştığı aylara yayılan siyasi kampanya, Londra’dan gelen bu açıklamayla boşa çıktı.

İngiliz Lordlar Kamarası üyesi Lord Rogan, hükümete yazılı bir soru yönelterek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin IPC’yi uzun süredir tanıyor olmasının nasıl değerlendirildiğini sordu. Hükümetin cevabı tartışmalara nokta koydu:

"IPC, KKTC’deki mülkiyet ihtilafları için geçerli ve etkili bir iç hukuk yoludur."

"AİHM DEFALARCA KARAR VERDİ"

Cevapta Barones Chapman dikkat çekici bir detay paylaştı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Haziran 2025 de dahil olmak üzere yıllardır IPC’nin etkinliğini teyit eden kararlar yayınlıyor. Mahkeme bazı usul gecikmelerine işaret etse de Komisyon’un meşruiyetini hiçbir zaman tartışmaya açmadı.

Rum basınındaki yorumlarda, yapılan açıklamanın Rum yönetiminin IPC’yi tartışmalı göstermeye yönelik iddialarını geçersiz bıraktığı ve KKTC’nin yıllardır savunduğu hukuki zeminin açık biçimde teyit edildiği değerlendirmesi öne çıktı.

İNGİLTERE IPC’Yİ YAKINDAN İZLİYOR

İngiliz hükümeti ayrıca, IPC’nin performansını Avrupa Konseyi çerçevesinde düzenli olarak izlediğine değindi. Böylece Londra’nın süreci rastgele bırakmadığı, Uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla eşgüdümlü ilerlediği vurgulandı.

RUM TARAFI KAMPANYA YÜRÜTÜRKEN LONDRA AĞIRLIĞINI KOYDU

Açıklama, Kıbrıs çevresinde son aylarda Rum tarafının IPC’nin “geçersiz” olduğunu savunan yoğun söylemlerinin yükseldiği bir döneme denk geldi. Ancak Birleşik Krallık’ın duruşu, AİHM çizgisiyle birebir örtüşüyor:

"KKTC Gayrimenkul Komisyonu tanınmış, geçerli ve meşru çözüm yoludur."

