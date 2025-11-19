Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri nedeniyle Kilis'te ev ve kira fiyatları deyim yerindeyse çakıldı. Emlakçılar şu anda Kilis'in daire fiyatlarında Türkiye'nin en uygun şehri olduğunu söylüyor.

Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. Şehir nüfusunun azalmasıyla kentte konut ve kira fiyatları da düştü. Emlakçılar, Türkiye'nin en uygun konut ve kira fiyatlarının şu anda Kilis'te olduğunu ifade etti.

"ŞU AN KİLİS TÜRKİYE'NİN EN UYGUN ŞEHRİ"

Kilis'te emlakçılık yapan Mehmet Özdemir, "Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri kira fiyatlarını düşürdü. Şu an Kilis, daire fiyatlarında Türkiye'nin en uygun şehri" diye konuştu.

Suriyelilerin yoğun yaşadığı semtlerde fiyat düşüşünün daha fazla hissedildiğini belirten Emlakçı Abdurrahman Özbay, "Beşyüzevler, Karataş ve Ahmet Rasim bölgelerinin bu düşüşten en çok etkilenen semtler oldu" ifadelerini kullandı.

"KİLİS, TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ŞEHRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Bir diğer emlakçı Mehmet Kavuşturan ise dönüşlerin yeniden artmaya başladığını vurguladı. Kavuşturan, "Suriyeli sığınmacıların dönüşleri arttı, okullar kapandıktan sonra bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Ev fiyatları bir dönem yükselmişti ancak son dönemde ciddi bir düşüş yaşandı. Kilis, Türkiye'nin en ucuz şehri olma yolunda ilerliyor" dedi.

"STÜDYO DAİRE KİRALARI 5 BİNDEN BAŞLIYOR''

Kavuşturan, kentteki güncel kira ve satış fiyatlarına ilişkin bilgi vererek şunları söyledi:

"Stüdyo daire kiraları 5 binden başlıyor, 7-8 bin TL'ye kadar çıkıyor. Şehir merkezinde kombili 3+1 bir daire 1 milyon 100 bin - 1 milyon 300 bin TL bandında, Yeni Beşevler bölgesinde 3+1 daireler 2 buçuk milyon ile 4 milyon TL arasında değişiyor"

Kavuşturan, "Geçtiğimiz günlerde 45 yıllık, 2 odalı eski bir daireyi 320 bin TL'ye sattık. Sobalı, avlulu ortalama bir ev 500-600 bin TL bandında, kombili güzel daireler ise 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında bulunabiliyor" diyerek sözlerini tamamladı.

