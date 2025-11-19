Oyuncu Tuba Ünsal, Berlin’deki kiracısının yedi aydır kira ödemediğini ve hukuki süreç başlattığını belirterek isyan etti. Ünsal, yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabından paylaştı, “Yorgunum” diyerek içini döktü.

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren Tuba Ünsal, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme geldi. Ünlü isim, Berlin’de bulunan evinin kiracısından yaklaşık yedi aydır kira alamadığını belirterek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Kariyeri ve özel yaşamıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği Ünsal, kiracısıyla yaşadığı hukuki sorunlar nedeniyle adından söz ettirdi.

“KİRACIMI ÇIKARABİLMEK İÇİN HUKUKSAL MÜCADELEYE GELDİM”

Ünsal, kira ödemelerini uzun süredir gerçekleştirmeyen kiracısı nedeniyle Berlin’e gitmek zorunda kaldığını ifade ederek hukuki süreci resmen başlattığını açıkladı. Instagram hesabı üzerinden konuyla ilgili detaylı bir mesaj yayımlayan oyuncu, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

“Berlin’deyim. Yedi aydır kiramı ödemeyen ve ardından da evde bir buçuk sene sonra tahta kurusu çıktığını söyleyen kiracımı çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim. 'Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla örülü' Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma; hala vicdan yapmanın anlamı yok. Avukata göre artık Almanya'ya giremeyecek hale gelecek hatalar yapan biri, maalesef seni dinlemeyip işi çığırından çıkarabiliyor. Çocuğu var diye hala üzülmek… Yorgunum.”

