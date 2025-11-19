İzmir'de taksici esnafı, son dönemde artan ücret ödemeden kaçma olayları nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Taksilerde çeşitli bahanelerle kaçan müşterilerden geriye ise sadece araç kamerasındaki görüntüler kalıyor.

Son günlerde taksicilerin en büyük sorunu "ücretini ödemeden kaçan müşteri" vakaları oldu. Sayısı giderek artan kötü niyetli yolcular, yolculuk sırasında çeşitli bahanelerle sürücüleri oyalayarak taksiyi tenha ve riskli bölgelere yönlendiriyor. Ardından parayı evden ya da bir yakınından alacağını söyleyerek araçtan inen müşteriler, kısa sürede gözden kayboluyor. Durumu fark eden taksi şoförleri, ücreti tahsil edebilmek için araçtan inip çevreyi kontrol etmeye çalışsa da, can güvenliği endişesi nedeniyle bölgeden uzaklaşmak zorunda kalıyor. Yaşananları ihbar eden sürücüler, mağduriyetlerinin çoğu zaman söylüyor. Son dönemde artan bu vakalarda taksicilerin elinde kalan tek şey ise araç içi kameraların kaydettiği görüntüler oluyor.

Şoför Sedat Bıçakçı, 8 yıldır taksicilik yaptığını belirterek "Son zamanlarda ‘Ablamdan, annemden parayı alıp geliyorum' diyerek daracık, adını bilmediğimiz sokaklara girip para ödemeden kaçan yolcularla karşılaşıyoruz" dedi.

BİR HAFTADA 8 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Bıçakçı, "Müşteri el kaldırdığında normal bir yolcu gibi alıyoruz, gideceği yeri söylüyor ve biz de götürüyoruz. Sadece bu hafta 8 aracımız bu şekilde zarara uğradı. Canımızı mı koruyalım, malımızı mı bilemiyoruz. Yolcu seçmek istemiyoruz; yeter ki gittiği yerin ücretini ödesin. Ancak bazı mahallelerde çeteleşmiş, gruplaşmış kişiler bulunduğu için oralarda inmemiz bile mümkün olmuyor. Bir ıslıkla aracımıza zarar verebiliyorlar. Daha önce bir şoför arkadaşımız, ücretini alamadığı için darbedildi. Şoför camiasının can güvenliği yok; paranın peşine koşmayı bıraktık, gittiğimiz yerlerde canımızı kurtarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Taksiciler isyanda! Ücret ödemeden kaçan müşteriler artıyor

"50 LİRA KAZANACAĞIM DERKEN 300-500 LİRA ZARARA UĞRUYORUZ"

Son dönemlerde iş azaldığı için normalde almamaları gerektiğini düşündükleri yolcuları mecburen aldıklarını aktaran Bıçakçı, "Tereddüt içinde ‘Alsam mı almasam mı?' diye düşünüyoruz, ancak gelir kaynağımız olmadığı için almak zorunda kalıyoruz. Bu defa aldığımız yolcunun sorun çıkarıp çıkarmayacağı aklımızı kurcalıyor. A noktasından B noktasına götürdüğümüzde de bazıları ücret ödemeden kaçıyor. O zaman kendi kendimize ‘Neden aldım bu yolcuyu?' diye kızıyoruz. Bazen 50 lira kazanacağım derken 300-500 lira zarara uğruyoruz. Artık müşteri el ettiğinde kıyafetine, duruşuna, alkollü olup olmadığına; saç tıraşına, dövmelerine, uyuşturucu kullananlarda görülen yüz yapısına bakarak risk değerlendirmesi yapıyoruz. Bu müşteri seçmek değil; kendi can güvenliğimizi korumak. Ancak bazen yanılıp aldığımız yolcular yüzünden hem canımızdan hem malımızdan oluyoruz. Biz yolcu seçmek istemiyoruz; tek isteğimiz, götürdüğümüz yolcunun ücretini ödemesi ve işimizi güvenle yapabilmemiz" ifadelerini kullandı.

"ÜCRET ÖDEMEDEN KAÇTILAR"

Geçtiğimiz günlerde müşterilerinin ücret ödemeden kaçtığını söyleyen taksici Hacı Özkan ise "İki tane genç arabaya bindi ve onları buradan Menemen'e götürdüm; mesafe de oldukça uzaktı, üstelik o gün yağmur yağıyordu. Yolcuyu indireceğim sırada biri sağ kapıdan, diğeri arka kapıdan kaçıp koşmaya başladı. Peşlerinden gittim ama arabamın anahtarı üzerinde kalınca mecburen geri dönmek zorunda kaldım. Bu tür durumlar yaşanmasına rağmen belediye zabıtası, yolcu almadığımız zaman bize ceza yazıyor. Dış görünüşünden ne olduğu belli olmayan, güven vermeyen birçok insan oluyor; buna rağmen müşteriyi seçme şansımız yok, mecburen alıyoruz. Ancak karşımıza ne çıkacağını bilemiyoruz. Yetkililerden bu konuda bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Hem korsanla uğraşıyoruz hem de bu tür olaylarla karşılaşınca işimiz daha da zorlaşıyor" sözlerini kullandı.

MAHMUT EKİNCİ

