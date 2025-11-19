Birmingham’da yaşayan 18 aylık Sam Anwar Alshameri, süt zannederek evde kullanılan bir lavabo açıcıyı içince kalp krizi geçirdi. Mayıs ayında yaşanan olayda, annesi temizlik yaparken zehirli maddeyi eline alan bebeğin soluk borusu, dudakları, ağzı ve dilinde ağır yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan çocuk dilinin yarısını kaybetti.

18 aylık bir bebek, süt zannederek içtiği lavabo açıcı nedeniyle kalp krizi geçirip dilinin yarısını kaybetti. Ağır yanıklarla hastaneye kaldırılan küçük Sam, iki ay yoğun bakımda tedavi gördü ve artık yemek yiyemiyor, bir şey içemiyor ya da konuşamıyor. Aile, tedavi sürecindeki belirsizlik nedeniyle çaresizce yardım arayışına girdi. Çocuklarını Türkiye’deki doktorlara tedavi ettirmek istediklerini belirtti.

2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Lavabo açıcı içmesinin ardından acil serviste 27 doktor ve hemşirenin müdahalesiyle hayata döndürülen küçük Sam, iki ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Yanıklar nedeniyle dudakları neredeyse tamamen kapanan bebek, artık yemek yiyemiyor, içemiyor ve konuşamıyor.

ŞİŞEYİ SÜT SANMIŞ

Dört çocuk babası Nadeen Alshameri (37), oğlunun durumu için karmaşık ameliyatlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Depo işçisi olan baba, olayın yaşandığı sırada eşi Mukhtara’nın (27) banyoyu temizlediğini, diğer çocukların ise oturma odasında olduğunu belirtti. Annesinin fark etmediği anda banyoya giren küçük Sam, lavaboyu açmak için yere bırakılan şişeyi alarak içti.

Baba Alshameri, “Eşim onu arkasında görmemiş. Şişeyi süt sandı. Olayı fark ettiğimizde madde zaten içini yakmaya başlamıştı” dedi.

“SOLUK BORUSU VE AĞZI YANIYORDU”

Lavabo açıcıyı içen Sam, anında hayati tehlike oluşturan iç yanıklar yaşadı. Birmingham Kadın ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırılan bebek, acil serviste kalp krizi geçirdi. Baba, “Hastaneye gittiğimizde soluk borusu ve ağzı yanıyordu, artık tek kelime bile söyleyemiyor” diyerek yaşadıklarını anlattı.

KALBİ ÜÇ DAKİKA DURMUŞ

Doktorlar, Sam’in kalbinin yaklaşık üç dakika durduğunu ve yeniden hayata döndürüldüğünü belirtti. Babası, “O anı asla unutamıyorum” derken, bir aile hekimi de bebeğin hayatta kalma ihtimalinin “milyonda bir” olduğunu söyledi.

“HER DOKTOR FARKLI BİR ŞEY SÖYLÜYOR”

Sam’in burun yoluyla beslenmesini sağlayan tüp çıkarılarak, doğrudan midesine bağlanan kalıcı bir tüp takıldı. Ağzı yanıklar nedeniyle kapanmaya başlayan bebeğin sadece çok küçük bir açıklığı kaldı, bu açıklık da yiyecek ve içecek alması için yeterli değil. “Doktorlar ağzının içini göremiyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Her doktor farklı bir şey söylüyor” diyen baba, belirsizlik nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.

Sam Anwar Alshameri

ŞU AN OPERASYON İÇİN BEKLEME LİSTESİNDELER

Sam’ın acil rekonstrüktif cerrahi için bekleme listesinde olduğunu ancak operasyon tarihi verilmediğini aktaran Alshameri, oğlunun hastaneden taburcu edildiğini ve evde bakım gördüğünü söyledi.

“NHS bize güvende olduğumuzu söyledi ama hiçbir gelişme yok,” diyen baba, “Bir hafta da sürebilir, bir ay da. Bilmiyorum. Artık bekleyemiyorum, oğlum çok hasta,” ifadelerini kullandı.

OĞLUNU TÜRKİYE’YE GETİRMEK İSTİYOR

Bazı doktorların ameliyatın mümkün olduğunu, bazılarının ise çok erken olduğunu söylediğini, kimilerinin ise böyle bir vakayla hiç karşılaşmadığı için yorum yapamadığını belirten Alshameri, oğlunu Almanya veya Türkiye’deki uzmanlara götürmek istediğini söyledi. Bu amaçla yurtdışındaki tedavi ve ilaç masrafları için bir bağış kampanyası başlattığını ekledi.

Ailesi yardım bekliyor

İÇİNİ DÖKTÜ: OĞLUM İÇİN ENDİŞELİYİM

“Kiraydı, yiyecekti derken eşimle birlikte sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ameliyat için para biriktiremiyorum. Yardıma ihtiyacım var” diyen çaresiz baba, “Oğlum için çok endişeliyim. O benim bebeğim. Sadece iyi olmasını istiyorum,” sözleriyle yaşadığı büyük acıyı dile getirdi.



MELİN ÖZTÜRK

