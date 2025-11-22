Süper Lig'de 4'te 4 yapan ve lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı bire indiren Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları sürüyor. Performansı eleştiri konuş olan yıldız futbolcuyla ilgili ise pişmanlık yaşanıyor.

Domenico Tedesco yönetiminde art arda galibiyetler alan Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik maç öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet bölgesi için evdeki hesap çarşıya uymadı.

35 MİLYON EUROYA RET GELMİŞTİ

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; devre arası transfer döneminde Youssef En-Nesyri'yi satarak, 9 numara takviyesi için yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetim, Faslı futbolcu için istediği teklifleri henüz alamadı. Geçtiğimiz sezon 35 milyon euroluk teklif alan Fenerbahçe'de o rakama 'evet' cevabı verilmediği için de pişmanlık yaşandığı öğrenildi.

Youssef En-Nesyri

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ RAKAM

Avrupa ve Körfez ekiplerinden beklenen rakamlar gelmezken, oyuncu için istenen bonservis belli oldu. Sadettin Saran yönetimi, Youssef En-Nesyri'nin bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi.

20 MAÇTA 7 GOL

Sarı-lacivertliler, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı yıldızı 2024'te 19,5 milyon euro karşılığında Sevilla'dan kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Nesyri, 7 gol ve bir asistlik performans sergiledi. Fas Milli Takımı'nda 85 kez forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 25 kez havalandırdı.

GÖKHAN KARATAŞ

