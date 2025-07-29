İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Milyarlarca lira para, çok sayıda tutuklama....

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında hesaplarında 4 milyar lirayı aşkın para akışı olan 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 13 tutuklanırken 550 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da yasa dışı bahse yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, 4 Milyar 685 Milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken 20'si hakkında adli kontrol kararı verildiği duyuruldu. Öte yandan 550 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.

Yerlikaya'nın konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

Şüphelilerin;

Yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam vererek haksız kazanç sağladıkları,

Yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

ÇOK SAYIDA BANKA KRİPTO HESABINA BLOK!

558 adet banka ve kripto hesabı bloke edildi.

MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ait yaklaşık 550 Milyon TL değerinde; 5 adet villa, 22 adet lüks araç, 7 adet motosiklet ve 21 adet araziye el konuldu.

Operasyonlar sonucu;

4 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı, Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur.

Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.