Kuzey Makedonya’da yüzyıllardır varlıklarını sürdüren Türkler, ana dil Türkçe’yi emektar öğretmenler sayesinde unutmadan koruyabiliyor.

Ülkedeki Türkçe eğitimin en köklü kurumlarından, Üsküp’te 1884’te kurulan Tefeyyüz İlkokulu, çalışmalarını 141 yıldır aralıksız sürdürüyor. Emekli öğretmen Muazzez Omeragic, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü’nün çok önemli olduğunu ifade ederek, Türklerin 1944’ten itibaren ana dilde eğitim alabildiğini ve bu sayede gençlere geleneklerini de yaşatma fırsatının sunulduğunu söyledi. Türklerin ana dillerinin muhafazası için büyük yük taşıdıklarına işaret eden Omeragic “Biz, omuzlarımızda bütün yükü taşıyabildik. Özgürlüğümüz o kadar yoktu. Şimdi her alanda özgürüz” ifadelerini kullandı. Emekli öğretmen Omeragic “Ana vatanımız Türkiye’den gelen yardımlarla, aynı zamanda Türk dizileri sayesinde insanlar, Türkçe öğrendi. Türkçenin önemi o kadar gelişti ki” dedi.

