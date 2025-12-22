Edirne mitinginde belediyeyi akraba çiftliğine çeviren belediye başkanı Filiz Gencan’ı öven Özgür Özel’e, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, fotoğraflarla cevap verdi: Siz hangi şehirden bahsediyorsunuz!

Yolsuzluktan tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için meydan meydan gezen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Edirne mitinginde yaptığı açıklamalara tepki geldi. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne’yi öven Özel’e “Başka bir şehirden mi bahsediyor diye şaşırdık” dedi.

CHP lideri mitingde Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan için “Filiz Başkan 20 aydır görevde. Edirne’ye gelirken baktım. Edirne, iktidarın yüzünü değil sırtını döndüğü Edirne Filiz Başkan ile kısa zamanda 115 kilometre yol açmış. 71 bin metrekare parke taşı, 22 bin ton asfalt sermiş Edirne’ye. Şehrin genelindeki içme suyu hatlarının tamamını yenilemeye başlamış; büyük kısmı bitmiş” ifadesini kullandı.

Özel, Edirne’yi 11 yıldır CHP’nin yönettiğini görmezden gelerek “Yılların sorunu 50 yıllığına çözülüyor” dedi.

BAŞKA ŞEHİR SANDIK

CHP liderine tepki gecikmedi. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne’nin hâlini gösteren fotoğraflarla Özel’e cevap verdi. İba şunları söyledi: CHP Genel Başkanı gelmiş, Edirne’de bir başarı masalı anlatıyor. Dinlerken biz bile şaşırdık; acaba navigasyon mu yanlış, yoksa Sayın Özel başka bir şehirden mi bahsediyor? Yol yaptık diyorsunuz: Sayın Özel, o yol dediğiniz cadde ve sokaklar traktörle bile geçilemeyecek hâlde. Çilingirler’de daha geçtiğimiz günlerde bir hemşehrimiz sizin o meşhur parke taşlarınıza takılıp yaralandı. Edirne’de yürümek bile bir cesaret işi haline gelmişken, asfalt hesabı yapmak halkın aklıyla dalga geçmektir.

PROJELERİ DSİ YAPIYOR

‘Su sorununu çözüyoruz’ diyorsunuz. Edirne’yi susuz bırakan belediyenizin 2017’den beri bakmadığı, protokolünü bile imzalamayıp beklettiği o hatları bugün Devlet Su İşleri (DSİ) yapıyor. 7 kilometrelik dev çelik boruları döşeyen, Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla gece gündüz sahada olan ekipler DSİ ekipleri. Belediye sadece izliyor, siz ise başkasının emeğiyle kürsüde alkış topluyorsunuz. ‘Altyapı bitti’ diyorsunuz. Edirneli hemşehrilerim her gün patlayan borularla, akmayan musluklarla uğraşırken bu pembe tabloyu kim çizdi size?

BELEDİYE ÇİFTLİĞE DÖNDÜ

Geçen sene göreve gelen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan’ın seçimden sonra onlarca kişi işe aldığı, bu kişilerin büyük kısmının akraba olduğu deşifre olmuştu.

